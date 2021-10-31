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Bobinaj elektrik sarma işçilerini aylık kazancı kaç TL?

Bobinaj elektrik sarma işçisi ne iş yapıyor? Çalışma alanları nerelerdir ve bobinaj elektrik sarma işçisi olarak çalışmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Peki bobinaj elektrik sarma işçisi aylık kazancı ne kadardır? Konuyla alakalı tüm detaylar haberimizde!

31 Ekim 2021 Pazar 11:27
Bobinaj elektrik sarma işçilerini aylık kazancı kaç TL?
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Bobinaj elektrik sarma işçisinin görev tanımı nedir? Ne iş yapar? Bobinaj elektirik işçisinin aylık geliri kaç TL'dir merak ediliyor. Bobinaj elektirik sarma işçisi, geniş ve büyük boyutlardaki elektrik tellerinden oluşan demetleri el gücünü kullanarak onları bobin şeklinde saran, hazırlayan kişi olarak çalışıyor. Meziyetli bir iş gibi görünse de aslında usta ellerde pratik bir şekilde yapılabiliyor. 

Bobinaj elektirik sarma işçisi olarak çalışan kişilerin aylık geliri 4 bin 450 TL şeklinde belirleniyor. Bobinaj elektrik sarma işçisinin en düşük maaşı 2 bin 286 TL kabul ediliyorken en yüksek aylık maaşı ise 8 bin 700 TL'ye ulaşabiliyor. 

Bobinaj elektirik sarma işçisi olarak çalışmak isteyen kişilerde aranan eğitim seviyesine bakıldığında kişinin okur yazar durumda olması kabul ediliyor. Daha çok imalat sanayi sektöründe çalışma alanlarına sahip olan bobinaj elektrik sarma işçisileri, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları, telin istenilen boyutta ayarlanmasının yapılması ve uygun kesimin gerçekleştirilmesi adına çalışmalar sağlamaktadır. 


Son Güncelleme: 31.10.2021 11:27
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