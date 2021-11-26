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Bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?

Bobinlerin katlanmasını sağlayan ve onlara şekil veren makineyi çalıştıran ve kullanan kişiyi bobin-katlama-büküm makine operatörü adı verilir. Peki bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

26 Kasım 2021 Cuma 17:07
Bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?
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Kopslardan bobin yapan ve bu bobinlere şekil veren makineye bobin-katlama-büküm makinesi denilmektedir. Bu makineyi çalıştıran ve talimatlara uygun şekilde kullanan personele ise bobin-katlama-büküm makinesi operatörü adı verilmektedir. Bir çok insan bu meslekte çalışanların ne kadar maaş aldığını ve bu işte çalışanların görevlerinin neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Bobin-katlama-büküm makine operatörünü aylık ortalama 3.160 TL maaş almaktadır. Türkiye’de bu meslekte görev alan kişiler 2021 yılı itibariyle en az 2.826 TL maaş alırken, en fazla 4.260 TL maaş almaktadır. Bobin-katlama-büküm makine operatörü olarak çalışmak isteyen kişilerin en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış olması gerekmektedir.

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörünün Görevleri Neler?

Bobin-katlama-büküm makine operatörü olarak çalışmak isteyen kişilerin merak ettiği konulardan bir diğeri de bu meslekte çalışan kişilerin görevlerinin neler olduğudur. İşte bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri:

1- Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

2- Arızaları ve üretim hatalarını ilgililere bildirmek,

3- Bobin, katlama ve büküm makinelerinin temizliğini yapmak ya da temizliğini kontrol etmek,

4- Bobin, katlama ve büküm makinelerini çalıştırmak,

5- Bobin makinesinde; magazinlere/kazanlara kopsları doldurmak, patronları makineye dizmek, bobin iğlerini çalıştırmak,

6- Düğüm ve hatalı bobinlere müdahale etmek,

7- Katlama makinesinde; bobinleri cağlıklara dizmek, ağırlık/tansiyon pullarını ayarlamak, katlama patronlarını dizmek,

8- Kopan ipleri bağlamak/düğüm atmak,

9- Büküm makinesinde; pozisyon/kapsül çubuklarını değiştirmek, ağırlık pullarını yerleştirmek, tansiyon silindirlerini ve iplik kelebeğini ayarlamak, katlama bobinlerini büküm taslarına yerleştirmek, büküm iğlerini çalıştırmak, kopan ve boşalan iğleri düğümlemek,

10- Bobin, katlama ve büküm makinelerinde dolu bobinleri değiştirmektir.

Bobin-katlama-büküm makine operatörü olarak iş hayatlarını sürdürmek isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına başvurabilirler. Gerekli şartları sağlayan kişiler bu meslekte görev alabilir.

 


Son Güncelleme: 26.11.2021 17:07
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Bobin-katlama-büküm Makine OperatörüMaaşIşkur
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