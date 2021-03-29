BluTV müşteri hizmetlerine direk bağlanma yolları

BluTV müşteri hizmetleri telefon numarası

BluTV’nin müşterileri ile iletişime geçmek için açtığı kanalları sorunlarınızı iletmek için kullanabilirsiniz. İletişim yolları aracılığı ile dilediğiniz gün ve saatte sorularınıza yanıt alabilirsiniz. BluTV, daha rahat bir iletişim sağlamak için yurt dışı ve yurt içi müşterilerine farklı çağrı merkezi imkanı da sunuyor. Dolayısıyla Almanya’daki müşterileri için de iletişim desteği veriyor.

BluTV Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 210 52 58

BluTV Yurt Dışı (Almanya) Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: +49 697 910 0 310

BluTV’nin iletişim merkezi aracılığı ile bütün iletişim alanlarını görüntüleyebilirsiniz ve dilediğiniz işlem yöntemini seçebilirsiniz. BluTV, online iletişim kanalından daha hızlı ve aktif cevaplar verirken, diğer bütün iletişim kanallarından da hizmet ürütmektedir.

BluTV yardım merkezi

BluTV müşteri iletişim formu

BluTV e-posta adresi

BluTV kullanıcıları istek ve şikayetlerini bildirmek için online iletişim sayfasına girerek “Bir Talep Gönder” seçeneği üzerinden diledikleri mesajı iletebilirler. Bunun yanı sıra “Canlı Destek Başlat” seçeneğini kullanarak da müşteri temsilcisi ile direkt olarak görüşme sağlayabilir ve istek ve şikayetlerini iletebilir. BluTV’nin müşterisine sunduğu iletişim adreslerinden herhangi birini kullanarak kısa zaman içerisinde sorularınıza yanıt alabilirsiniz. Bunların dışında iletişim formunun üstünde bulunan “Dosya Ekle” ile de sorun olarak gördüğünüz belgeyi ekleyebilirsiniz.

destel@blutv.com adresi aracılığı ile iletişim sağlayabilirsiniz. Bu iletişim yolunu, dilek ve şikayetleriniz için, talepleriniz için, kurumsal destek için ve daha birçok sorun için kullanabilirsiniz. Tüm iletişim yolları müşteriye bir an önce dönüş yapmak için aktif olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla sorunlarınıza hızlı çözümler bulabilirsiniz.

BluTV şikayet hattı

Müşteriler rahatsız oldukları konu hakkında şikayetlerini iletebilsin diye BluTV, hem direkt olarak hem de online olarak iletişim imkanı sunuyor. Şikayetlerinizi en kolay şekilde iletmek için ya canlı destek ya da iletişim formu kullanabilirsiniz. Bu iki yöntemin yanı sıra müşteri temsilcisi ile de görüşerek şikayetlerinizi aktarabilirsiniz. Bunun için de aşağıdaki numarayı kullanmalısınız.

BluTV Şikayet Hattı: 0850 210 52 58

BluTV sosyal medya hesapları

BluTV, iletişim alanında müşterilerine birden fazla seçenek sunarken onları yeni projeler hakkında bilgilendirmek için de bir çok yol deniyor. Tüm sosyal ağlarda hesap açarak yeni dizi, film, belgesel projelerini kullanıcıları ile güncel olarak paylaşıyor. Bu sayede kullanıcılar yeni projelerle alakalı sürekli olarak bilgi edinebiliyor. Bunun yanı sıra sosyal medya hesapları aracılığı ile de dilediğiniz zaman dilek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. BluTV’nin sosyal medya hesapları ise aşağıda verilmiştir.