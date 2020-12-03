İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Blu Tv ücretsiz nasıl ve ne zaman, hangi günler izlenebilecek?

Yerli ve Yabancı yapımlar, film, spor, dizi başta olmak üzere yetişkin izleyici türleri için içerikler üreten Blu TV, sosyal medya hesapları üzerinden ‘sokağa çıkma yasağı boyunca ücretsiz izlenecek’ duyurusunda bulundu. Blu TV nasıl edinilir? Blu TV hangi günler ücretsiz izlenebilecek?

03 Aralık 2020 Perşembe 18:54
Blu Tv ücretsiz nasıl ve ne zaman, hangi günler izlenebilecek?
Takip Et:

2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan ve ilk orijinal intenet dizisi Masum ile dikkatleri üzerine çekendijital yayın platformu Blu TV, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında platforma erişimin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca ücretsiz olduğunu duyurdu. Online dizi ve film platformu Blu TV, açıklanan sokağa çıkma yasaklarının ardından herkesin izleyebilmesi için ücretsiz erişim kampanyası başlattı. Ücretli abonelik ile girilen platform üzerinden tüm yapımlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

BLU TV HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ?

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu hafta sonunda izleyicilerin keyifli vakit geçirmesini amaçlayan BluTV, üyelik istemeden ücretsiz olarak tüm yapımlarını erişime açacak. Blu TV’nin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında ücretsiz hizmet uygulaması kapsamında 5-6 Aralık tarihlerinde ücretsiz olacak. Birçok dizi ve filmi içeriğinde barındıran Blu TV'ye herkes erişim sağlayabilecek.

Dijital yayın platformu Blu TV’nin aldığı bu karar sosyal medyada gündem oldu. Blu TV’nin, herkesin izlemesi için sağlamış olduğu kampanya vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Blu TV'ye, bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

BLU TV ORİJİNAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Blu TV’nin ilk orijinal intenet dizisi 2017’de yayınladığı Masum adlı yapımı. Blu TV’nin diğer orijinal dizi ve film içerikleri şunlardır:

Sıfır Bir (2017-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019-2020)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)



Son Güncelleme: 03.12.2020 18:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BlutvücretsizAralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Falcao'ya imza töreni yapılacak mı? Falcao imza töreni ne zaman ve nerede olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? 1 Ocak resmi tatil mi?
Karşılıksız çek hapis cezası kaldırıldı mı? Banka kredi sicil affı çıktı mı?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
TRT 1 Uzaktan Erişim sunucusu Seda Çavdar kimdir?
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.