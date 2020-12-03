Blu Tv ücretsiz nasıl ve ne zaman, hangi günler izlenebilecek?

2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan ve ilk orijinal intenet dizisi Masum ile dikkatleri üzerine çekendijital yayın platformu Blu TV, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında platforma erişimin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca ücretsiz olduğunu duyurdu. Online dizi ve film platformu Blu TV, açıklanan sokağa çıkma yasaklarının ardından herkesin izleyebilmesi için ücretsiz erişim kampanyası başlattı. Ücretli abonelik ile girilen platform üzerinden tüm yapımlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

BLU TV HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ?

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu hafta sonunda izleyicilerin keyifli vakit geçirmesini amaçlayan BluTV, üyelik istemeden ücretsiz olarak tüm yapımlarını erişime açacak. Blu TV’nin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında ücretsiz hizmet uygulaması kapsamında 5-6 Aralık tarihlerinde ücretsiz olacak. Birçok dizi ve filmi içeriğinde barındıran Blu TV'ye herkes erişim sağlayabilecek.

Dijital yayın platformu Blu TV’nin aldığı bu karar sosyal medyada gündem oldu. Blu TV’nin, herkesin izlemesi için sağlamış olduğu kampanya vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Blu TV'ye, bilgisayar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

BLU TV ORİJİNAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Blu TV’nin ilk orijinal intenet dizisi 2017’de yayınladığı Masum adlı yapımı. Blu TV’nin diğer orijinal dizi ve film içerikleri şunlardır:

Sıfır Bir (2017-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019-2020)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)