İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Black Cuma nedir? indirimleri ne zaman? 2020 Kara Cuma indirim tarihleri

Başta ABD olacak şekilde tüm dünyada büyük indirimlerin yapıldığı Black Cuma için sayılı gün kaldı. Milyonlarca kişi Black Cuma'de indirim yapmayı bekliyor...

06 Kasım 2020 Cuma 17:48
Black Cuma nedir? indirimleri ne zaman? 2020 Kara Cuma indirim tarihleri
Takip Et:

Senenin belirli dönemlerinde adını sık sık duyduğumuz Black Cuma birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Black Cuma ismiyle anılan etkinlik ABD’de Şükran Günü’nden sonraya denk gelen ilk Cuma gününe denmektedir. Bu gün içerisinde tüm ABD kapsamında Noel için hazırlıklar başlamakta ve alışverişler yapılmaktadır. Black Cuma gününde ise tüm büyük markalar kapsamlarında indirimler düzenleyerek müşterilere hizmet verirler. Sadece Black Cuma’e özel olarak mağazalar sabah 05.00’da açılırken gece geç saatlerde kapanmaktadırlar.

Black Cuma Ne Zaman?


2020 senesinde Black Cuma 27 Kasım gününe denk gelmektedir. Bugün içerisinde yalnızda ABD kapsamında değil tüm dünya kapsamında da büyük markalar indirimler düzenlemektedirler. Hem mağazalarda hem de intenet üzerinden pek çok ürün oldukça uygun fiyatlar üzerinden satın alınabilmektedir. 27 Kasım 2020 gününde Türkiye’de de birçok markanın ürünlerinde indirim yapması beklenmektedir. 27 Kasım’da başlayacak olan Black Cuma, bir sonraki güne kadar tüm yoğunluğuyla devam etmekte, 24 saat sonra ise sona ermektedir.

Black Cuma Nasıl Ortaya Çıktı?

ABD’de kutlanan Şükran Günü sonrasında Noel hazırlıklarının başlaması milyonlarca kişi tarafından gelenekselleşmiştir. Buna bağlı olarak tüm markalar müşterilerin ilgisini üzerlerinde toplamak için büyük bir indirim yarışına girmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan Black Cuma 1950’li senelerden bu yana ortaya konmaktadır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 17:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Black FridayAlışverişIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!
İnternet üzerinde dolaşan Deprem Dile Gelse Ne Der? yazısı okurların ilgisini topladı!
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
Kadıköy'de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray'la kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Taksim'de ilginç kaza panik oluşturdu
Tuvana Türkay korona virüsü atlattığını duyurdu!
Tuvana Türkay korona virüsü atlattığını duyurdu!

Popüler Haberler

Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Black Cuma nedir? indirimleri ne zaman? 2020 Kara Cuma indirim tarihleri
Alev Alev 2. bölüm fragmanı
BİLSEM sınıfları eğitime ne zaman başlıyor? BİLSEM okulları yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?
Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni yayın günü ve saati
Hepsiburada Efsane 5 Kasım indirimleri kaç gün sürecek? İndirimler ne zaman bitiyor?
Alev Alev Hazar Ergüçlü öldü mü, diziden ayrılacak mı? Çiçek yangından kurtuldu mu?
Yeni pandemi tedbirleri ve yasakları neler?
İran Koronavirüs ilacını buldu iddiası doğru mu? Corona virüs ilacı ne zaman satışa sunulacak?
Kanal D Konuştukça programı sunucusu Özlem Yıldız kimdir?
10 Kasım Anıtkabir kaçta açılıyor? Anıtkabir 10 Kasım 2019 Pazar ziyaret saatleri
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Exatlon Cup 2019 Türk Takımı yarışmacıları belli oldu!
Alev Alev hangi yeni bölümler hangi günler yayınlanıyor? Alev Alev yeni bölüm saati ve günü
Acemi Anneler dizisinde Melahat Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? Deniz Gökçe Kayhan
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay hayatı
Sabıka kaydı polis ve bekçiliğe engel midir? 2020 Aile bireylerindeki sabıka bekçi ya da polis olmaya engel mi?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden neden ayrıldı?
Seksenler Rukiye kaç yaşında, nerelidir, kimdir? Rukiye hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.