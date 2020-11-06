Black Cuma nedir? indirimleri ne zaman? 2020 Kara Cuma indirim tarihleri

Senenin belirli dönemlerinde adını sık sık duyduğumuz Black Cuma birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Black Cuma ismiyle anılan etkinlik ABD’de Şükran Günü’nden sonraya denk gelen ilk Cuma gününe denmektedir. Bu gün içerisinde tüm ABD kapsamında Noel için hazırlıklar başlamakta ve alışverişler yapılmaktadır. Black Cuma gününde ise tüm büyük markalar kapsamlarında indirimler düzenleyerek müşterilere hizmet verirler. Sadece Black Cuma’e özel olarak mağazalar sabah 05.00’da açılırken gece geç saatlerde kapanmaktadırlar.

Black Cuma Ne Zaman?

Black Cuma Nasıl Ortaya Çıktı?

2020 senesinde Black Cuma 27 Kasım gününe denk gelmektedir. Bugün içerisinde yalnızda ABD kapsamında değil tüm dünya kapsamında da büyük markalar indirimler düzenlemektedirler. Hem mağazalarda hem de intenet üzerinden pek çok ürün oldukça uygun fiyatlar üzerinden satın alınabilmektedir. 27 Kasım 2020 gününde Türkiye’de de birçok markanın ürünlerinde indirim yapması beklenmektedir. 27 Kasım’da başlayacak olan Black Cuma, bir sonraki güne kadar tüm yoğunluğuyla devam etmekte, 24 saat sonra ise sona ermektedir.

ABD’de kutlanan Şükran Günü sonrasında Noel hazırlıklarının başlaması milyonlarca kişi tarafından gelenekselleşmiştir. Buna bağlı olarak tüm markalar müşterilerin ilgisini üzerlerinde toplamak için büyük bir indirim yarışına girmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan Black Cuma 1950’li senelerden bu yana ortaya konmaktadır.