Black Cuma indirim günleri ne zaman başlıyor? 2020 Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi

Büyük alışveriş siteleri ve markaların başlatmaya hazırlandığı Efsane Kara Cuma indirimleri için geri sayım başladı. ABD’de ortaya çıkarak dünya genelinde yaygınlaşan Black Cuma’de intenet üzerinden yoğun bir şekilde alışveriş yapılıyor. Giyim, kozmetik, teknoloji ve ayakkabı ürünlerindeki süper indirimlerle alışveriş çılgınlığının başladığı Kara Cuma için geri sayım başladı.

Efsane Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma indirimleri Ekim ayında merak edilmeye başlandı. Her yıl milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Efsane Kara Cuma indirimleri 27 Kasım 2020’de başlayacak.

Black Cuma nedir?

1932’den beri yılbaşı alışverişi sezonu başlangıcı olarak kabul edilen ‘Black Cuma’ ilk olarak ABD’de başladı. Kanada ve İngiltere sonrasında dünya geneline yayılan festivalde indirim oranları yüzde 90’ların da üzerine çıkabilmektedir.

Cuma’ya özel ABD’de mağaza kapılarını 05.00’te açarak geç saatlere kadar açık tutuyor. e-Ticaret şirketlerinin perakende sektörüne söz sahibi olması üzerine satışlar intenet üzerine taşındı.

Black Cuma nasıl ortaya çıktı?

Kara Cuma, şimdiki olduğundan çok daha farklı bir anlam taşımaktaydı. History.com’a göre 1800’lerin sonu itibariyle kullanılan terim finansal krizlere uygulanmaktaydı. Hikaye sürerken yatırımcılar Jay Gould ile Jim Fisk ile çok altın alabilmek için çalışıp fiyatları yükseltip inanılmaz karlarla sattı. 24 Eylül 1869 tarihinde arsa çözüldü ve böylelikle altın fiyatı ile borsa serbest düşüşe neden oldu.