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Bizİzmir ile ücretsiz tablet nasıl alınır? Bizİzmir tablet başvuru formu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz tablet çalışmalarına destek kampanyası başlattı. İhtiyaç sahibi aileler için Bizİzmir tablet başvuru formu yayınlandı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:45
Bizİzmir ile ücretsiz tablet nasıl alınır? Bizİzmir tablet başvuru formu
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ücretsiz tablet bilgisayar kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek geldi. Maddi durumu yetersiz olan ailelerdeki öğrencilere dağıtılacak ücretsiz tablet kampanyasına sürüyor.


Bizİzmir kampanyası kapsamında başlatılan ücretsiz tablet dağıtımında 2 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerini sürdürebilmesi için destekler veriliyor. Öğrenciler ile aileler Bizİzmir ile ücretsiz tablet başvurusu yapabilecek.

Bizİzmir ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Bizİzmir tablet başvurularını https://www.bizizmir.com/tabletdestegi adresinden yapabilirsiniz. Forma ilk olarak tableti kullanacak öğrencinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Bizİzmir Tablet KampanyasıMilli Eğitim Bakanlığı
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