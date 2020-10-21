Bizİzmir ile ücretsiz tablet nasıl alınır? Bizİzmir tablet başvuru formu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ücretsiz tablet bilgisayar kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek geldi. Maddi durumu yetersiz olan ailelerdeki öğrencilere dağıtılacak ücretsiz tablet kampanyasına sürüyor.
Bizİzmir ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?
Bizİzmir tablet başvurularını https://www.bizizmir.com/tabletdestegi adresinden yapabilirsiniz. Forma ilk olarak tableti kullanacak öğrencinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.
Son Güncelleme: 21.10.2020 18:45