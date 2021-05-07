Bizim toptan marketleri kaçta kapanıyor,açılıyor? Hafta içi ve sonu Bizim Toptan açılış kapanış ve çalışma saatleri

Marketler arasında popüler olarak bilinen Bizim marketler zinciri, koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen çalışma saatleri ile vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Her bütçeye uygun market birçok ilde şubeleri bulunurken vatandaşlar bayram öncesi Bizim toptan marketlerin hafta sonu açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Müşterisi yoğun olan ve birçok kişinin ilk tercihleri arasında yer alan marketlerin çalışma saatini sizler için araştırdık. İşte Bizim toptan marketin çalışma saatleri

Haftanın her günü açık olan toptan market, sabah çalışma saatleri 09.00 olurken akşam 21.00’a kadar hizmet vermeye devam etmektedir.

Bizim toptan marketin öğle arası veya hafta sonu tatili bulunmazken sabah saat 09.00’da hizmete başlarken akşam 21.00’da son bulmaktadır. Gıda, sebze gibi birçok ihtiyacın bir arada olduğu Bizim toptan market pandemide kaynaklı alınan tedbirler doğrultusunda şu an ki çalışma saati 10.00 18.00 olarak belirlenmiştir.

Dini bayramlarda kapalı olan Bizim toptan market, ilk gün tatil verilmektedir. Bu sebeple Ramazan Bayramı ve Kurban bayramlarının ilk günü market müşterilerine hizmet veremez. İkinci gün tekrar faaliyete açılan market 12.00 gibi mesaiye başlamaktadır. Bu sebeple dini bayramlarda çalışma saatleri resmi bayramlara göre geçerli sayılmaz. Çalışma saatleri ülkemizde görülen koronavirüs salgınından kaynaklı değişiklik gösterebilir.