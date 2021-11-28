İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?

Biyoloji ve tıp alanındaki problemleri analiz edip çözümleyen, kullanılan elektronik aletler ve iletişim sistemlerinin planlamasını yapan, yapımını üstlenen ve geliştirilmesini aynı zamanda işletilmesini sağlayan bu bilgi ve yeteneğe sahip olan kişilere Biyomedikal Mühendisi denir. Biyomedikal Mühendisi mesleğine sahip olanlar ne kadar maaş alıyor? Bu mesleğe sahip olanların ne kadar maaş aldıkları ve birçok bilgi haberimizde.

28 Kasım 2021 Pazar 19:07
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Takip Et:

Biyomedikal Mühendisi kime denir?   

Biyoloji ve tıp alanındaki problemleri analiz edip çözümleyen, kullanılan elektronik aletler ve iletişim sistemlerinin planlamasını yapan, yapımını üstlenen ve geliştirilmesini aynı zamanda işletilmesini sağlayan bu bilgi ve yeteneğe sahip olan kişilere denir. 

Biyomedikal Mühendisi maaşı ne kadardır?

Bu mesleğe sahip olan kişiler, aylık ortalama olarak 4.750 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 8.800 TL’dir.     

Bu mesleğe sahip olmak için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?    

Bu mesleği yapması için kişiden Lisans derecesinde eğitim düzeyi beklenmektedir.  

Biyomedikal Mühendisi ne iş yapar? 

  • Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılmak üzere elektronik alet ve sistemleri tasarlamak 
  • Sistemlerin bağlantılarını yapmak ve çalıştırmak 
  • Sistem ve cihazlarla alakalı AR-GE çalışmalarında bulunmak 
  • Üretim aşamalarında kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmek ve buna benzer birçok görevi yerine getirmekle sorumludurlar. 

Meslek ana grubu nedir?    

Profesyonel meslek mensupları  

Meslek alt ana grubu nedir?  

Bilim ve Mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensupları 

Biyomedikal Mühendisi meslek grubu nedir?    

Mühendislik ile ilgili profesyonel meslek mensupları 

Biyomedikal Mühendisi birim grubu nedir?  

Başka yerde sınıflandırılmamış mühendislik ile ilgili profesyonel meslek mensupları 

Biyomedikal Mühendisi meslek kodu nedir?  

Türk Meslekler sözlüğünde Biyomedikal Mühendisi meslek kodu 2149.07’dir.  


Son Güncelleme: 28.11.2021 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Biyomedikal MühendisliğiBiyomedikal Mühendisliği Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri
Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları
Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları

Popüler Haberler

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
29 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Kasım Pazartesi at yarışı programı
Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri
TJK 28 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Boyama makinesi operatörü maaşı ne kadar? Boyama makinesi operatörü ne iş yapar?
Rüyada birini öpmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğin kişi ile öpüşmenin anlamı nedir?
Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?
Mali müşavir maaşı ne kadar? Mali müşavir maaşları ve iş ilanları
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.