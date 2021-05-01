Bitlis'te iki aile birbirine girdi! 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bir kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Bitlis Tatvan ilçesinde yaşandı.

İlçe merkezinde yaşamını sürdüren iki aile fertleri arasında henüz bilinmeye sebeple akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki aile fertleri birbirine girdi.

Silahların çekildiği kavgada kurşunların hedefi olan köy korucusu H.D. ile diğer aileden Y.E.Y., S.Y., M.Y., ve S.Y. isimli kişiler yaralandı.

15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan mahallenin haber vermesiyle birlikte kavganın yaşandığı yere polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen 15 yaşındaki Y.E.Y hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, polis olayların büyümemesi için hastane çevresinde ve kavga mahalinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan köy korucusununda durumunun kritik olduğu öğrenildi.