İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Bitlis'te iki aile birbirine girdi! 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde iki aile fertleri arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların patladığı kavgada 1 kişi can verirken, 4 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:59
Bitlis'te iki aile birbirine girdi! 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Takip Et:

Bir kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Bitlis Tatvan ilçesinde yaşandı.

İlçe merkezinde yaşamını sürdüren iki aile fertleri arasında henüz bilinmeye sebeple akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki aile fertleri birbirine girdi.

Silahların çekildiği kavgada kurşunların hedefi olan köy korucusu H.D. ile diğer aileden Y.E.Y., S.Y., M.Y., ve S.Y. isimli kişiler yaralandı.

15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan mahallenin haber vermesiyle birlikte kavganın yaşandığı yere polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen 15 yaşındaki Y.E.Y hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, polis olayların büyümemesi için hastane çevresinde ve kavga mahalinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan köy korucusununda durumunun kritik olduğu öğrenildi.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanSilahlı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?
Anneler günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle!
1 Mayısıs 2021 reyting sonuçları Kardeşlerim, Gönül Dağı, Savaşçı reyting yarışı
Canlı izle Lille Nice beIN Sports 4 şifresiz Justin TV Taraftarium24 Bein Connect canlı maç izle Lille Nice maçı Selçuk Sports Netspor izle
TRT 2'de bu ay yayınlanacak filmler neler?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Mayısıs 2021 Süt yardımı başvuru formu
ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular
Karıncayı kovmak için ne yapmalıyım? Karınca kovma yöntemleri
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fatih Karagümrük Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük - Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sol Yanım dizisindeki Mert Tekin karakteri Kimdir? Anıl Tetik dizideki rolü ve hayatı
Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
PSG Lens maçı Kylian Mbappe neden yok, sakat mı?
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Brawl Stars çöktü mü, neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.