Bitlis'te feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişininde yaralandığı zincirleme trafik kazası sabah saatlerinde Bitlis Tatvan yolunda meydana geldi.
Sabah saatlerinde havanın aşırı sisli olmasından dolayı görüş mesafeninde düşmesiyle birlikte, Bitlis Tatvan karayolunda 1 araç , 4 kamyonet tarzı araç ve 2 tır hakimeyetini kaybedip birbirlerine çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Tır sürücüsü bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer 5 kişi ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.