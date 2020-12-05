Bitlis'te feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var

Bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişininde yaralandığı zincirleme trafik kazası sabah saatlerinde Bitlis Tatvan yolunda meydana geldi.

Sabah saatlerinde havanın aşırı sisli olmasından dolayı görüş mesafeninde düşmesiyle birlikte, Bitlis Tatvan karayolunda 1 araç , 4 kamyonet tarzı araç ve 2 tır hakimeyetini kaybedip birbirlerine çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Tır sürücüsü bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer 5 kişi ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçlarda olay yerine çağrılan kurtarma ekipleri çekicileriyle kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.