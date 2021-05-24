Bitlis'te bir Eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı

Bitlis’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Tatvan ilçesinde bulunan bir mahallede babası ile birlikte ilaç almak için eczaneye gelen küçük çocuğun nefes borusuna yabancı bir cisim kaçtı. Eczanenin önünde gerçekleşen olayda çocuğunun nefes alamadığını gören baba ve çevredeki kişilerin müdahalesi olumsuz sonuçlandı. Korkunç olayın gerçekleştiği sırada durumu fark eden Eczacı sahibi Rıza Karaman hemen olaya müdahalede bulundu.

ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Ezcacı hemen Heimlich manevrasıyla çocuğun boğazına kaçan yabancı cismi çıkarmayı başardı. Küçük çocuğun hayatını kurtaran Eczacıya babası teşekkür etti. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Eczacı Rıza Karaman’ın yerinde ve doğru müdahalesi ile hayatı kurtulan çocuk herkesi sevindirdi. Eczacı doğru ilk yardım ve Heimlich manevrasının hayati önemine dikkat çekerken gerçekleşen olayın eczacının önünde yaşanmasının şans olduğunu dile getirdi.

İLKYARDIMIN ÖNEMİ

Gerçekleşen olayda yanlış bir ilk yardım yapılmış olsa ya da başka yerde gerçekleşmiş olsa istenmeyen olumsuz bir durumla sonuçlanabilirdi. Hızlı ve doğru bir ilk müdahale ile kurtulan küçük çocuk bir kez daha ilkyardım konusunda dikkatli ve bilinçli olmaları olunması gerektiğini göstermiş oldu.