Bitlis'te bir Eczacı küçük çocuğun hayatını kurtardı

Bitlis’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Tatvan ilçesinde bulunan bir mahallede babası ile birlikte ilaç almak için eczaneye gelen küçük çocuğun nefes borusuna yabancı bir cisim kaçtı. Eczanenin önünde gerçekleşen olayda çocuğunun nefes alamadığını gören baba ve çevredeki kişilerin müdahalesi olumsuz sonuçlandı. Korkunç olayın gerçekleştiği sırada durumu fark eden Eczacı sahibi Rıza Karaman hemen olaya müdahalede bulundu.
ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI
Eczacı Rıza Karaman’ın yerinde ve doğru müdahalesi ile hayatı kurtulan çocuk herkesi sevindirdi. Eczacı doğru ilk yardım ve Heimlich manevrasının hayati önemine dikkat çekerken gerçekleşen olayın eczacının önünde yaşanmasının şans olduğunu dile getirdi.
İLKYARDIMIN ÖNEMİ
Gerçekleşen olayda yanlış bir ilk yardım yapılmış olsa ya da başka yerde gerçekleşmiş olsa istenmeyen olumsuz bir durumla sonuçlanabilirdi. Hızlı ve doğru bir ilk müdahale ile kurtulan küçük çocuk bir kez daha ilkyardım konusunda dikkatli ve bilinçli olmaları olunması gerektiğini göstermiş oldu.