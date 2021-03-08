Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu Helikopter kazasının nedeni belli oldu!

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasına dair araştırmalar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgii yeni bir açıklama geldi. 11 askerin şehit düştüğü Bitlis'teki helikopteri kazasına dair detaylar haberimizde...

Bitlis'te 11 askerin şehit düşmesine neden olan helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. Açıklamada, kaza-kırım ekibinin olay yerinde sürdürülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Muş ile helikopter saat 14.25'te aralarındaki son görüşmeyi yaptıkları açıklanmayla, saat 14.30 itibarı ile olumsuz hava şartlarının meydana gelmesi ve helikopterin bulut içerisine girdiği belirtildi. Açıklamada, su durumdan sonra pilotların geri dönmek istediğini fakat 14.41'de kazanın kırıma uğradığı belirtildi.

Helikopterin bakımı ile ilgili tespitlerinde herhangi bir sorun olmadığı, yönetmeliklere uygun şekilde ve zamanından gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşü kayboldu

Helikopterin zorlu hava şartlarında bulutun içerisine girmesiyle görüş alanı kaybolduğu ve bu yüzden kazanın yaşandığı belirtildi.

Neler olmuştu?

Kara Kuvvetli Komutanlığına ait olduğu tespit edilen Cougar tipli helikopter 4 Mart Perşembe günü saat 13.55^te Bingöl'den kalkış yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Bitli'in Tatvan ilçesine hareket eden uçak ile irtibatın saat 14.25'te koptuğunu bildirmişti. Bakanlığın yaptığı açaıklamada, bu sebeple arama çalışmlarının başlatıldığı ve helikopterin kaza kırıma uğradığını tespit edildiğini belirtmişti.

Bitlis, Tatvan'a düşen helikopterin ilk tespit çalışmalarına göre kazada 9 asker düştüğü 4 askerin de yaralandığı belirtilmişti. Ancak yaralı askerlerin 2'sinin de şehit düşmesiyle toplam şehit sayısı 11'e ulaşmıştı. Helikpter kazası sonrası şehit olan askerlerin cenazeleri ve yaralı olan askerler Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaşanan bu olay ile Türkiye yasa boğulmuştu. Şhit düşsen askerler için Allh'tan rahmet dilenmiş, ve başsağlığı dilekleri edilmişti.

Şehit askerlerin kimlikleri belli olmuştu

Helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmuştu. Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Şükrü Karadirek, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Nazmi Yılmaz, Uzman Çavuş Tolga Demirci, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Mehmet Demir, Uzman Çavuş Hakan Gül, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Astsubay Ömer Ululu.

Miili Savunma Bakanlığı ne demişti?

Milli Savunam Bakanı Akar, kaza sonrası yapmış olduğu açıklamada helikopter kazasının olumsuz ahav durumlarından dolayı söylemiş, kazanın sebebibin tespiti için kaza kırım ekibine talimat verildiğini değinerek detaylı bir araştırma sonucunda nedenin açıklanacağını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğani Allah yolunda ölenlerin "ölü" şeklinde nitelendirilmemesini, helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın çok mütevazı ve farklı bir insan olduğunu aktarmıştı.