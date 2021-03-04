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Bitlis hangi risk grubunda yer alıyor? Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kalktı mı

Bitlis hangi risk grubunda yer alıyor sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunu araştırıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 15:35
Bitlis hangi risk grubunda yer alıyor? Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kalktı mı
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Kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci il bazında başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan illerin 4 gruba ayrılacağını ve bu gruplara göre yasakların esnetileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 gruba ayrılacağını ifade ederken, düşük illerin mavi, orta illerin sarı, yüksek illerin turuncu ve çok yüksek illerin kırmızı renklerle belirtildiği risk haritasını paylaştı.

Bitlis renk kodu ve risk grubu

Açıklanan risk haritasında Bitlis ili düşük riskli iller kategorisinde yer aldı ve mavi renk koduyla gösterildi. Bu kapsamda Bitlis ilinde yasaklar esnetildi.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın sürecinde en önemli döneme girdiklerini alınan yeni kararlar kapsamında illerde kontrollü olarak normalleşme sürecinin devam edeceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerin 20-26 Şubat tarihleri arasındaki vaka durumlarını paylaştı ve söz konusu verilerin iki haftalık süreçte güncelleneceğini ifade etti.

İki haftalık süreçte yenilenecek olan verilere göre illerin durumları değişebilecek. Vaka sayılarında azalma olan illerde yasaklar kalkacak. Vaka sayıları artan illerde ise yasaklar geri getirebilecek.

Bitlis ili açıklanan risk haritasında düşük riskli iller grubunda yer aldı ve mavi renk koduyla gösterildi. Öte yandan Karadeniz bölgesindeki illerin çoğunun kırmızı ve turuncu renkte olması dikkat çekti. Bu bölgelerin yanı sıra İstanbul’daki vaka sayılarının da giderek arttığı görüldü. Risk haritasındaki iki haftalık değişimler normalleşme sürecinde herkesin en merak ettiği konu oldu. İçişleri Bakanlığı kabine toplantısından çıkan kararları 81 il valiliğine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere genelge

İçişleri Bakanlığı alınan yeni kararlar kapsamında düşük ve orta riskli illerde yalnızca 2:00 ile 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını bildirdi. Ayrıca bu illerde restoran, kafe ve yeme içme yerleri de 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek.

Öte yandan yüksek ve çok yüksek riskli illerde gerekli görülmesi halinde devam eden yasaklara yeni yasaklarında da getirilebileceği bildirildi. İllerin vaka durumlarında artış olması halinde yasaklar yeniden getirilebildiği gibi vaka sayıları düşen illerde yasaklar esnetilecek.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
BitlisRiks HaritasıKORONA
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