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Bitlis Belediyesi Yardım Parası Başvurusu

Bitlis Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli yardımlarda bulunuyor. Salgın döneminde ülkemizde birçok insan maddi anlamda sıkıntı yaşamaya başladı. Bu nedenle birçok belediye vatandaşlara gıda yardımı, kıyafet yardımı ve maddi yardım sağladı. Bitlis Belediyesi de bu süreçte sıkıntı yaşayan kişiler için yardım projesi başlattı. Peki bu yardımdan kimler yararlanabilir? Bitlis Belediyesi yardım başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar….

07 Aralık 2021 Salı 05:29
Bitlis Belediyesi Yardım Parası Başvurusu
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Pandemi sürecinde birçok kişi işten çıkarıldı veya iş yerleri kapatıldı. Bu nedenle işsiz kalan vatandaşlar maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu kapsamda birçok belediye gibi Bitlis Belediyesi de vatandaşlara destek olmak için yardım projesi başlattı. Peki Bitlis Belediyesi maddi yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ne yapmalı? Bitlis Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Bitlis Belediyesi yardım başvurusunu kimler yapabilir? Bitlis Belediyesi yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Bitlis Belediyesi yardım başvurusu ile ilgili detaylara haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz...

Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan bu yardımdan yalnızca Bitlis’te yaşayan vatandaşlar yararlanabilmektedir. Bitlis Belediyesi, Bitlis ilinde yaşayan ve ithiyaç sahibi ailelere para, gıda ve kıyafet yardımı yapmaktadır. Başvuru yapan kişilerin mailleri değerlendirildikten sonra gerekli görülürse uzman ekipler tarafıdan durumları ayrıntılı olarak incelenir ve sonrasında onaylanan kişilere ihtiyaçları giderilmek için yardımlar ulaştırılır. Belediye tarafından verilen bu yardıma yalnızca ihtiyaç sahibi kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

Bitlis Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Bu başvurudan yararlanmak isteyen kişiler belediyeye giderek Bitlis Belediyesi yardım başvurusunda bulunabilir. Ayrıca belediyeye gitmeden de https://bitlis.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

İntenet üzerinden başvuru yapacak olan kişiler iletişim kısmından mail göndermeli ve mailde durumu detaylandırarak anlatmalıdır. Mail belediyeye ulaştıktan sonra gerekli görülürse vatandaşlarla iletişime geçilir. İntenete erişim sağlayamayanlar belediyeyi arayarak yardım başvurusunda bulunabilirler. 

Bitlis Belediyesi yardım başvurusunu kimler yapabilir?

Bitlis Belediyesi yardım başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Bitlis ili sınırlarında ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler detaylı olarak araştırıldıktan sonra ihtiyaç sahibi kişiler belirlenir ve yardımlar ulaştırılır. Başvuru yapan kişilerin dar gelirli ve yardıma muhtaç olması gerekmektedir. 

Ayrıca sigortalı bir işte çalışmayan düzenli geliri olmayan ve ailesine bakmak zorunda olan, yoksulluk belgesi olan vatandaşların başvuruları ön planda tutulmaktadır. Dar gelirli olmasa da %40 oranının üzerinde engelli raporu olan, kaza geçirdiği için iş göremez raporu verilen, 65 yaş ve üzeri yaşlılar ve eşinden ayrılmış olan kadınlar da belediyeden yardım alabilmek için başvuru yapabilir.

Bitlis Belediyesi yardım başvurusu sorgulama

Bitlis Belediyesi’ne farklı kanallardan başvuruda bulunan dar gelirli aileler başvuru sonuçlarını belediyeye giderek öğrenebilir. Ayrıca belediyeye gitmeden sonuçlarını öğrenmek ya da başvuru durumlarını sorgulamak isteyen kişiler online işlemlerden veya iletişim numaraları ile sorgulama yapılabilir. 

Bitlis Belediyesi yardım başvuru sorgulamak isteyen vatandaşlar 0434 228 63 10 numaralı hat üzerinden para yardımı başvuru sonucunu sorgulayabilir. Aynı zamanda belediye birçok kanal ile vatandaşlara ulaşabilir. 


Son Güncelleme: 07.12.2021 05:29
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