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Bitcoin kaç dolar, kaç tl? Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin son durum ve fiyatlar

Kripto para piyasasının yüksek hacimli bir birimi olan Bitcoin, pazartesi günü yükselerek bütün zamanların rekor düzeyini yakalamıştır. Son 24 saatte kripto piyasalarındaki 100 birimden yalnızca 10' u değer kaybetmiş fakat ilk 10 birimin içinden değer kaybeden olmamıştır.

04 Aralık 2020 Cuma 18:25
Bitcoin kaç dolar, kaç tl? Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin son durum ve fiyatlar
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Bitcoin Kaç TL? Bitcoin son durum

Bitcoin’ in ne kadar olduğu merak edilmektedir. Bitcoin, Kripto para piyasalarının yüksek hacimli bir birimidir. Pazartesi günü 19,845.30 dolara yükselerek tüm zamanların rekor düzeyini yakalamıştır. Haftanın ortasında ise % 5.0 ‘lik düzeltmeyle 19,000 doların altına inerek yeni alımlarla yükseldiği düzeyin üzerinde seyrediyor.

Son bir günde %1.27 artarak 19,301.08 dolarak yükselerek haftalık kazancı 12.34’e çıkardı. Toplam piyasa hacmi 358.35 milyar dolara yükselmiş oldu.   

Bütün kripto para piyasalarında son bir günde en yüksek hacmi olan 100 birimin içinden sadece 10 tanesinin değeri düşmüş, fakat ilk 10 birimden düşen olmamıştır.

Kripto para piyasalarındaki toplam hacim son bir günde ortalama 6.0 milyar dolarlık artışla 574.65 milyar dolara yükselmiştir. Bu artışla, geçen haftaki 575.96 milyar dolar olan zirvesine yaklaşmıştır. Kripto piyasalarındaki 24 saatlik işlem hacmi ise ortalama 14 milyar dolar düşüş yaşayarak önceki 24 saatteki 158 milyar dolardan 154 milyar dolara düştü.

Toplamda 7,854 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,885 piyasada, toplam piyasa hacminin %62.4 ‘ lük kısmını Bitcoin oluşturmaktaydı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birikiminde yaşanan değişimler:

  • Bitcoin %1.27 artarak 19,301.08 dolar
  • Ethereum %2.20 artarak 606.73 dolar
  • XRP %0.51 düşerek 0.61 dolar
  • Tether %0.10 artarak 1.00 dolar
  • Litecoin %0.33 düşerek 87.35 dolar
  • Chainlink %1.32 düşerek 13.68 dolar
  • Bitcoin Cash %1.26 düşerek 287.44 dolar
  • Cardano %2.58 artarak 0.16 dolar
  • Polkadot %2.87 düşerek 5.30 dolar
  • Binance Coin %0.44 artarak 30.41 dolardan işlem görmekteydi.


Son Güncelleme: 04.12.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinDolarTL
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