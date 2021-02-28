Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası

Kripto para olarak karşımıza çıkan ‘bitcoin’ ülkemizde oldukça yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Özellikle yatırımcılar tarafından daha çok kullanılan sanal para altenatif para birimi olarak görülmeye devam ediyor. Bitcoin’in haram mı caiz mi soruları kafa karıştırırken Müftü Muhammed Abu Bakar konu ile ilgili birçok kafa karışıklığına açıklık getiriyor. Bu konuyu üç bölgede açıklayan Bakar, öncelikle kripto para biriminin kullanımının yasak olduğu bölgeler hakkında konuşuyor. Sanal paranın açıkça kabul edilmediği bölgeler veya kripto paranın altenatif para birimi olarak görülen bölgelere göre ayrım yapmaktadır. Bakar, Şeriat açısından bakıldığı zaman bölgelere göre helal olduğunu söylüyor. Fakat kişisel servetin korunması gibi durumlarda Şeriatın temel hedefi olduğunu iddia ediyor. Bu sebeple Müftü Bakar, kripto para ile ilgilenen kişilerin risklere karşı dikkat etmesi gerektiğinin vurgusu yapıyor.

Diyanet bu duruma ne diyor?

Diyanetin açıklamasına göre “Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.” ifadelerine yer veriyor.

Bitcoin caiz mi?

Kısa sürede ortaya çıkan ve bir anda gelişen bu para hakkında genel ilkelerin bilinmesi gerektiği ve belirsizlik taşıyan durumlarda herhangi bir haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşmeye yol açan kripto paralar caiz değildir.” ifadeleri yer alıyor.

Sanal para özellikleri arasında yer alan herhangi bir merkezi finansal kuruma ait olmayan ve doğrudan ticari alışveriş imkânı sunan şifrelenmiş para birimi olarak değerlendirilmektedir. Para biriminin hükmü olabilmesi için öncelikle herhangi bir devlet otoritesine geçmeli ya da altın, zati gibi değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple kripto paralar devlet teminatı altında değildir. Yani anında değer kazanıp kaybetme gibi durumlarda spekülasyonun çok olduğu ve meşru olmayan işlemlerde devlet gözetiminde olmadığı ve alım satım işlemleri aşamasında Bitcoin’in dinen uygun olmadığı görülmektedir.

Bitcoin nedir?

Bitcoin’in kısaca tanımını yapacak olursak; her yerde ve herkese anında ödeme imkânı sunan, herhangi bir merkeze ait olmayan dijital kripto para olarak geçmektedir. Bitcoin satın alınabilir hatta satılabilir. Ya da diğer para birimleri ile takas edilebilir. Bitcoin’in en çok tercih edilme sebepleri ise güvenirliği olmasıdır. Gizlilik ve anominiliğe önem veren sanal para, transfer işlemleri uçtan uca şifreler. Ödemelerin 10 dakika içerisinde gerçekleştiği ortamda Blok-Zincir tarafından onaylanır.

Birçok devlet Bitcoin’in karşı olumlu bakarken Türkiye için aynı durumu söyleyemeyiz. Bitcoin’in herhangi bir merkezi otoritesi bulunmadığından kaynaklı olumlu bakılmamaktadır.