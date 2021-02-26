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Bitcoin alıp satmak haram mı? Kripto para alıp satmak caiz mi?

Bitcoin’in haram mı caiz mi soruları Türkiye gündeminde yer edinirken sanal paranın popülerleşmesi ve yaygınlaşması devam ediyor. Peki bitcoin alıp satmak haram mı? Kripto para alıp satmak caiz mi?

26 Şubat 2021 Cuma 21:43
Bitcoin alıp satmak haram mı? Kripto para alıp satmak caiz mi?
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Kripto paranın yaygınlaşması ile birçok kişi tarafından kullanılan dijital para kriptoloji anlamına gelmektedir. Kriptoloji ise şifreleme bilimi olarak bilinmektedir. Bu sistem ile girilen bilgiler şifreleniyor ve güvenli yerlerden alıcıya aktarılmaktadır. Türkiye’de yatırımcılar tarafından kullanılan bu sistemler bitcoin üzerinden para kazanma şansı veriyor.  Günden güne artarak gelişen bu sistemle geçen seneye göre daha fazla kullanıcıya sahip olduğu görülüyor.

Son olarak Elon Musk’ın sahibi Tesla firması, 1,5 milyar doları Bitcoin’e yatırdığını söyledi.   Bitcoin ve kripto paralar ise uzmanlara göre 2021 yılında daha çok tercih edileceğini duyurdu.

Bitcoin paralar arasında popüler olan en ünlü sanal paralar ise;  Ethereum, Ripple, Litecoin ve Dash gibi paralardır.

Diyanet açıkladı! Caiz değil!

Diyanete gelen sorular arasında en çok kripto paraların caiz mi olduğu tartışılırken diyanet açıklama yaptı.  Dijital paraların en büyük özelliği ise herhangi bir finans kurumuna veya bankaya bağlı olmadığıdır. İslam üzerinde kripto para gerçek bir para biriminde bulunması özelliklere sahip olmadığını açıklandı.

 Kripto para İslam’a göre bir para birimi değildir. Kripto paraların alınıp satılması ya da kullanılması hatta üretilmesinin caiz olmadığını söyleyen din adamları kripto paranın haram olduğunu söyledi.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 21:43
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BitcoinHaramCaizKripto Para
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