Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi

Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi İzmir'den geldi.

İzmir karşıya bisiklet takımı sporcularından olan 32 yaşındaki Zeynep Aslan bisikletiyle antreman yaptığı esnada, bir kamyonun altında kaldı. Geçirdiği üzücü kaza sonrasın genç sporcu olay yerinde can verdi. Aslan'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazaya karışan kamyonun sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayı saniye saniye gören vatandaşların söylediklerine göre, yol çalışmasının yapıldığı bölgede bisikleyitle geçmekte olan Aslani o esnada tali yoldan çıkan kamyonun altında kaldı.

Bir çocuk annesi olan Aslan'ın ölümü spor dünyasını yasa boğarken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'da genç sporcunun ölümünden üzüntü duyduklarını söyledi ve Aslan'ın yakınlarına rahmet ve sabır diledi.

Öte yandan Zeynep Aslan son olarak Ağustos ayında Bursa'da yapılan Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde dereceye girerek birinci olmuştu.