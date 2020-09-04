Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Ünlü oyuncu Birol Ünel kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Fatih Akın filmlerinden tanınan Birol Ünel bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Duvara Karşı, Temmuz’da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerde boy göstermiş olan Türk-Alman oyuncu Birol Ünel, kanser hastalığı yüzünden vefat etti. 59 yaşında vefat eden ünlü oyuncu, 18 Ağustos’tan beri hastaneden tedavi görüyordu.

Parke döşemeciliğinden sahneye

1961 Silifke doğumlu olan Birol Ünel ailesinin Almanya’ya göçmesi ile birlikte Almanya’da yaşamaya başlamıştır. İlk olarak parke döşemeciliği işinde çalışma hayatına başlayan Ünel, sonrasında yazıldığı Hannover Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’nda oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk olarak Yolcu filmiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, Berlin Tiyatrosu’nda da görev almıştır. Fatih Akın filmleri ile asıl tanınmış kimliğine ulaşan Ünel, Duvara Karşı filmi ile kariyerinde zirveye tırmandı.