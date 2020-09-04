İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...
Uluslar Ligi'nde Rusya Sırbistan ile karşılaşacak
Uluslar Ligi'nde Rusya Sırbistan ile...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını düşürdü! Pilot yaralı olarak kurtuldu
Tayvan, Çin SU-35 savaş uçağını...

Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Fatih Akın filmleri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Birol Ünel vefat etti. Kanser hastalığı ile mücadele eden başarılı oyuncu, hastalığa daha fazla dayanamadı.

04 Eylül 2020 Cuma 16:04
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu
Takip Et:

Ünlü oyuncu Birol Ünel kanser hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Fatih Akın filmlerinden tanınan Birol Ünel bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Duvara Karşı, Temmuz’da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerde boy göstermiş olan Türk-Alman oyuncu Birol Ünel, kanser hastalığı yüzünden vefat etti. 59 yaşında vefat eden ünlü oyuncu, 18 Ağustos’tan beri hastaneden tedavi görüyordu.


Parke döşemeciliğinden sahneye

1961 Silifke doğumlu olan Birol Ünel ailesinin Almanya’ya göçmesi ile birlikte Almanya’da yaşamaya başlamıştır. İlk olarak parke döşemeciliği işinde çalışma hayatına başlayan Ünel, sonrasında yazıldığı Hannover Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’nda oyunculuk eğitimi almıştır.  

İlk olarak Yolcu filmiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, Berlin Tiyatrosu’nda da görev almıştır. Fatih Akın filmleri ile asıl tanınmış kimliğine ulaşan Ünel, Duvara Karşı filmi ile kariyerinde zirveye tırmandı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Birol ÜnelKanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor
Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Popüler Haberler

HGS'siz Geçiş Yaptığımda Ne Olur? 2019 Hgs Etiketsiz Cezası Ne Kadar?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2020 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
Bay Yanlış yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2020
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 4 Eylül 2020
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Sıfır araba alacaklar için bayilerden yıl sonu kampanyaları ve firma indirimleri
TRT EBA TV Uzaktan eğitim kanalı Türksat - Tivibu - Digiturk- D-smart frekansları 2020
e Devlet PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?
Survivor Derya ile Aycan arasında küfürlü tartışma sosyal medyayı salladı!
Okullarda 15 tatil ne zaman başlıyor?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
2020 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama
Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi erteleme fırsatı! 4 Eylül 2020 Cuma Kredi borcu erteleme şartları nelerdir?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.