Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Emekli maaşı bağlandığı zaman ilk maaşla beraber biriken emekli maaşın ödemesi de yapılmaktadır. Emekli kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen emekli maaş yazısında hem net emekli maaşı, hem ek ödeme tutarı hem de biriken aylık tutarı yazar. Bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler ise maaş sorgulamasının nasıl yapıldığını, emekli maaşının nasıl hesaplandığını merak etmektedir. Biz de bu yazımızda soruları yanıtladık. İşte detaylar…

İlk emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Emekli olanların ilk emeklilik maaşı emeklilik talebinde bulunulan tarihi takip eden ay başından bağlanır. Emekli olmadan önce emeklilik sorgulaması yaparak bütün şartları karşıladığınız takdirde emeklilik dilekçesini başvuru yapabilirsiniz. SGK başvurunuz üzerine hizmet bilgilerinizi inceler ve tüm şartları sağlıyorsanız emeklilik dilekçesini takip eden ay başından maaşı bağlar. Bu doğrultuda;

İlk emekli maaşı emekli maaş talebini takip eden ay başından bağlanır.

Kişiye emekli maaşının ödeneceği tarih emekli tahsis numarasının son rakamına göre belirlenir.

Aylık ödenecek tarihte kişiye bir emekli maaşı peşin, o ayın emekli maaşı ve bir de o tarihe kadar geçen süre için biriken ödeme yapılır.

Önek verecek olursak Aysel Hanım SSK’dan emekliliğe hak kazanmış ve şartları yerine getirerek SGK hesaplaması ile 16.09 tarihinde emeklilik başvurusu yapmıştır. Aysel Hanım, şartları sağladığı için SGK 01.10 tarihinden itibaren emekli maaşını bağlamış ve aylık tahsis numarasının son rakamına göre 25.10’da ödenmek üzere bankaya gönderilmiştir. Aysel Hanım’a bağlanan net maaş 2000 TL’dir. Bu doğrultuda;

Aysel Hanım 26 Ekimde 2000 TL net maaşını alacaktır.

Buna ilave olarak ayın 26’sına kadar geçen 26 günlük için de kısmi ödeme alacaktır. Yani 1733,00 TL de birikmiş maaş ödenecektir.

Bu durumda Aysel Hanım ekim ayında 2000+1733= 3733 TL toplam ödeme alacaktır.

Birikmiş aylık miktarı nedir?

Net aylık tutar nedir?

Birikmiş emekli maaşı, emekli maaşının bağlandığı tarih itibari ile aylık ödeme tarihine kadar biriken paranın aylık ödeme tarihinde yatmasıdır.

Net aylıktan kasıt, verilecek olan maaştan hiçbir kesinti yapılamadan verilmesidir. Çünkü maaştan eczane, muayene, ilaç gibi kesintiler yapılmaktadır.

Emekli maaşı ek ödeme miktarı nedir?

2006 senesinde çıkarılan 5454 Sayılı Kanun kapsamında emeklilere yapılan vergi iadesi kaldırılarak yine aynı kanunda belirlenen oranlar dahilinde emeklilere ek ödeme yapılmaya başlanmıştır. 5454 Sayılı Kanunla belirlenen oranda net maaşa ilave olarak her ay emeklilere yapılan ödemeye ek ödeme denilmektedir.

Birikmiş emekli maaş sorgulaması nasıl yapılır?

Eğer emekli olduysanız ve ilk maaşınız yatacaksa birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemini aşağıdaki alt başlıklar dahilinde e-devlet sistemi üzerinden yapmalısınız.

4A emekli aylık bilgisi sorgulama işlemi

Sorgulama yapmak için öncelikle ilgili bilgilerle e-devlet sistemine giriş yapmalısınız. Daha sonra arama kısmından “e-devlet ssk emeklilik maaşı sorgulama” yazarak aratabilirsiniz. Açılan pencerede güncel 4a emekli ödeme bilgileri net aylık tutarı ve ek ödeme tutarı, maaş alınan banka, yasal kesintiler gibi emekli maaşı hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Geçmişe dönük bir sorgulama yapmak istediğiniz takdirde ise yine e-devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu 4a Ödeme Bilgileri” menüsüne gitmelisiniz. 4b emekli aylık bilgisi sorgulama işlemi

www.türkiye.gov.tr. adresi aracılığı ile emekli aylık bilgisi menüsünden sorgulama yapabilirsiniz. Buradan emekli maaşı net tutar, ek ödeme tutarı ve emekli maaşım hangi bankada sorgulaması yapabilirsiniz.

Ayrıca geçmiş döneme ait maaşınız ve kesintileri görmek için Sosyal Güvenlik Kurumu-4b Ödeme Bilgileri menüsünden dönem seçerek dönem bazlı bağkur emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. 4c emekli aylık bilgisi sorgulama işlemi

4c aylık sorgulama işlemini de aynı şekilde e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli bilgilerle e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili menüden bilgilere ulaşabilirsiniz.

Emekli maaşı farkı sorgulama e-devlet üzerinden yapılıyor mu?

Emekli maaş farkını sorgulamak isteyen kişiler bu işlemi şuan için e-devlet üzerinden yapamıyorlar. Bunun yanı sıra herhangi bir online uygulamada bu işlem henüz gerçekleştirilmiyor.