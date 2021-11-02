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Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almakta?İş ilanlarıne nereden ulaşılır?

Bireysek ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı işi ile ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik...

02 Kasım 2021 Salı 21:28
Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almakta?İş ilanlarıne nereden ulaşılır?
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Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis tanımı nasıl yapılır?

Bireysel ve ticari klima sistemlerinin satış sonrasında, keşif ve fizibilite çalışmalarını kontrol eden, klima sistemlerinin montajını, demontajını, devreye alınmasını ve müşteriye teslim edilmesini gerçekleştiren, aynı zamanda bu sistemlerin bakım, onarımını ve arızasını gidermek işlemlerini yürütmekte bununla birlikte sektörde göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izleyen ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişi veya kişilerdir.  

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.500 TL olarak ifade edilebilir. Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 7.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis   iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  ne iş yapmaktadır?

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1.  İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,
  2.  Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,
  3. Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek,
  4.  Yapılmış keşfi, fizibiliteyi ve verilen klima sistemini kontrol etmek,
  5. Klima sistemlerinin montajını ve demontajını gerçekleştirmek,
  6. Klimayı devreye almak,
  7.  Klimanın müşteriye teslim işlemlerini gerçekleştirmek,
  8.  Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek,
  9.  Cihaz arızasını yerinde tespit etmek,
  10. Onarım yerinin mekânda veya atölyede olacağını tespit etmek,
  11. Müşterinin isteği ve onayı doğrultusunda yedek parça temini, onarım, parça değişim işlemlerini yapmak,
  12.  Performans testi yapmak,
  13.  Tespit doğrultusunda arıza tespit formu hazırlamak ve müşteriye iletmek,
  14. Klima arıza tespit ve onarım işlemlerini yapmak,
  15.  Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışmaktadırlar.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  meslek alt ana grubu nedir?

Elektrik ve elektronik işlerde çalışan mensuplarıdır.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  meslek grubu nedir?

Elektrikli ekipman kurulumcuları ve tamircilerine dahildirler.

Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  meslek birim grubu nedir?

Havalandırma klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanların birimindendirler.

 Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis   meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7127.09 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis  olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 21:28
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IşkurKlimamontajKlima
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