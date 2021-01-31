Bireysel emeklilik başvurusu nereye, nasıl yapılır? 2021

Bireysel emeklilik nedir?

Bireysel emeklilik vatandaşların yaşlılık dönemlerinde çalıştığı zamanlardaki gibi iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için kamu Sosyal Güvenlik sistemlerini tamamlamak amacıyla yapılmış olan bir emeklilik sistemidir.

Bireysel emeklilik sistemine katılan vatandaşlar ayrıca devlet tarafından yüzde 25 oradanında katkı payı ile destekleniyor bu da bireysel emekliliğe katılım için iyi bir sebep gibi duruyor.

Öneğin aylık 300 TL prim ödemesi yapan vatandaş bireysel emeklilik müşterisi iken devlet tarafından 75 TL katkı payı ile destekleniyor. Ayrıca bireysel emeklilik sistemindeki vatandaşlar aylık ödemeleri gereken prim tutarını ve süresini istedikleri gibi ayarlaya biliyorlar.

Bireysel emeklilik sistemine nasıl başvurulur?

Pek çok banka tarafından bireysel emeklilik hizmeti veriliyor o yüzden kendinize uygun emeklilik planlarını sahip olan bankayı seçip bireysel emeklilik sistemine dahil olmalısınız.

Başvuru yapmak isteyen kişiler öncelikle banka tarafından sunulan emeklilik planında seçip gerekli formu doldurup ardından sözleşmenin imzalanması ile başvuruyu yapmış oluyorlar.

Sözleşmenin başlangıç tarihi ise imzalandığı tarih olarak geçiyor. İmzalanan bireysel emeklilik sözleşmesinde kişinin ödemesi gereken katkı payı, tarihi, sistemle ilgili bilgiler ve ödemelerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bireysel emeklilik başvurusu yapmak için sigorta firmaları ve bankalar yarına intenet üzerinden online bir şekilde başvuru yapmak da mümkün.

Intenet üzerinden başvuru yapmak için öncelikle form doldurulması gerekiyor. Başvuru yapyıktan son bu başvurunuz sigorta şirketine gönderiliyor sonrasında ise sigorta şirketleri ya da başvurduğunuz banka sizinle iletişime geçerek emeklilik plana ile ilgili bilgiler veriyor. Burada birden çok sigorta şirketine başvurmanız haklı emeklilik tekliflerini değerlendirmeniz size en uygun olan teklifi kabul etmeniz kararınız açısından İyi olacaktır.

Kimler bireysel emeklilik yaptırabiliyor?

Fiil ehliyetine sahip olan Medeni Kanunu'muza göre ayırt etmek için bulunan ve kısıtlı olmayan 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir.

Zorunlu bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bu durumda 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden faydalanabilir.

45 yaş altı çalışan vatandaşlarıilgilendiren çalışan kişilerin zorunlu bir şekilde emeklilik sistemine dahil edildiği sistemdir. 1972 yılı ve sonrasında dünyada meydana gelen hem özel sektöre hem de kamu işçileri emeklilik sistemine otomatik olarak ekleniyor.

Vatandaşlar çalıştığı kurumun sistemine otomatik olarak başvuru yapmadan emeklilik sistemine dahil oluyorlar. Emeklilik sistemine göre 45 yaş altı vatandaşlar en az 3 yıl boyunca bu sistemde yer almaları gerekiyor. Zorunlu emeklilik sisteminde ise aldığınız brüt maaşın yüzde otuzu zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil ediliyor. Öneğin kamu işçisi aylık 5000 TL alan bir personelin 150 TL'si otomatik bireysel emeklilik sistemine kesiliyor.

Kişiler bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılıyorlar. Eğer bu sistemden ayrılmak isteyen kişiler olursa ilk 2 ay sonunda ayrılabiliyorlar. 2 aylık süreçte kesilen paralar ise en fazla 10 gün süresince yatırılıyor. 2 ay boyunca sistemden ayrılmayan vatandaşlar ise devletin tek seferlik verdiği 1000 TL katkı payına sahip oluyorlar.

Sistemden ilk 3 yıl içinde çıkan kişiler bin TL'lik katkı payından faydalanamıyorlar.

Kısacası çalıştıkları kurumun belirlediği zorunlu emeklilik sistemine göre otomatik olarak sisteme dahil oluyor ve işler primlerini ne zaman ödeyeceğine ya da ne kadar ödeyeceğine kendileri karar veremiyor.

Bireysel emeklilik sistemine ara vermek mümkün mü?

Normal veya bireysel emeklilik sisteminde kişiler ödemelerde zorlanacağı için ödemelere ara verebiliyor.

Zorunlu sistemde ara verme süresi 3 ay süre olmak ile birlikte birden çok seferde kullanılabiliyor ve bu sürede kişiden bir miktar kesinti yapılabiliyor.

Bireysel emeklilik isteme ile emekli olma şartları nelerdir?

Zorunlu veya bireysel emeklilikte 56 yaşını dolduran kişiler en az 10 yıl süresince sistemde kaldıkları halde emekli olup emekli aylığının aylığını alabiliyorlar. Emekli olan kişiler paralarını aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme şeklinde de alabiliyorlar. Emeklilik sisteminde olan kişiler süre dolmadan sistemden çıktıklarında ise hesaplarındaki paraları na kesintili bir şekilde alıyorlar.