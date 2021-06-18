İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Birçok suç ile anılan Jeremy Meeks kimdir? Nerelidir? Jeremy Meeks nerede yaşıyor?

Çeşitli birçok suçdan dolayı adından bahsettiren Jeremy Meeks'in kim olduğu merak ediliyor. Çoğu kes hapse girip çıkan Meeks kimdir? Nerelidir? Hangi suçlarla anılmkatadır? Tüm merak edilenleri haberimizde yayınladık. İşte Jeremy Meeks hakkında merak edilenler...

18 Haziran 2021 Cuma 13:22
Birçok suç ile anılan Jeremy Meeks kimdir? Nerelidir? Jeremy Meeks nerede yaşıyor?
Takip Et:

1984 yılında Amerika’nın Kalifoniya eyaletinde  dünyaya gelen Jeremy Meeks, 1.83 boyunda, 75 kilo, Kova burcu, mavi gözlü, kahverengi saçlıdır. Eğitim hayatını 10. sınıfa kadar sürdürmüştür. Meeks’in Katherine Angier adında annesi ve Bryan Varela, Emery Meeks adından iki kardeşi vardır. Meeks şuanda doğduğu yer olan Kalifoniya’da yaşamaktadır.

Kendisi spor yapmayı ve basketbol oynamayı çok sevmektedir.

Jeremy Meeks çocukluğundan bu yana birçok kez mahkeme salonlarında bulunmuştur. Bilinçsiz araba kullanmak, hırsızlık, kavga gibi sebeplerden dolayı mahkeme salonlarına çok girip çıkmıştır.

İlk olarak 2002 yılında soygundan ve genç bir çocuğa saldırmadan dolayı Kalifoniya’nın bir hapishanesine girmiş ve 9 yıl hüküm giymiştir. Orada ise Kuzey tarafı Gangster Crips’in üyesi olan şiddetli bir suçlunun ününe sahipti. Daha sonra 2014 yılının Haziran ayında Stockton’da çete soruşturması esnasında yine tutuklandı. Kendisi Crips adlı bir çetenin eski üyelerindendir. Meeks, hapishaneye girdikten bir zaman sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı resimlerle birden dikkatleri üzerine çekti ve hapisten çıktıktan sonra oyunculuk ve modellik için teklifler aldı. 2016 yılının Mart ayında tahliyesi verilen Meeks, teklifleri değerlendirere modellik ve DJ’lik yapmaya başladı. Şimdilerde ise hem oyuncu hem de model olarak hayatını sürdürmektedir.

Meeks, 2008 yılında Hemşire olan Melissa ile bir evlilik yapmış ancak 2018 yılında boşanmıştır. Çiftin bir erkek çocukları vardır. Eşini terk ettiği sırada hamile olduğunu öğrenmiş ancak bebek düşmüştür. Meek’in uzun süre eşini aldattığı ve para için ondan ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 2017 yılından bu yana ise Topshop’un varisi olan milyarder Chloe Green ile beraberdir. Green’in babası perakende kralı Sir Philip Green’dir.

Alkol ve sigara kullanan Meeks, ilk önce Los Angeels’da Jim Jordan adlı bir ajansta çalışmaya başlamış ve 1 yıl sonra da New York moda haftasında Philipp Plein için modellik yapmaya başlamıştır.

Birçok kez mahkeme salonlarında bulunan çeşitli suçlarla hakim karşısına çıkan ve aralıklarla hapiste olan Jeremy Meeks, şimdilerde kariyeri ile ilgilenen modellik ve DJ’lik yapan biridir. 2017 yılının Temmuz ayından beri Chloe Green ile güzel bir birliktelik yaşayan Meeks’in sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi vardır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 13:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JeremyMeeksSuçluKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünneti nedir? Namazda vacip olanlar nedir? Sünnet olanlar nelerdir?
Namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünneti nedir? Namazda vacip olanlar nedir? Sünnet olanlar nelerdir?
Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?
Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?
Namaz türleri nelerdir? Namaz çeşitleri nelerdir? Farz namazı ve sünnet namazı nedir? Vacip namazı ve nafile namazı nedir? Namaz kılınışı
Namaz türleri nelerdir? Namaz çeşitleri nelerdir? Farz namazı ve sünnet namazı nedir? Vacip namazı ve nafile namazı nedir? Namaz kılınışı
Reenkarnasyon ne demektir, anlamı nedir?
Reenkarnasyon ne demektir, anlamı nedir?
Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?
Perşembe Yaylası nerededir, nasıl gidilir?
Perma nedir, ne demektir?
Perma nedir, ne demektir?

Popüler Haberler

Birçok suç ile anılan Jeremy Meeks kimdir? Nerelidir? Jeremy Meeks nerede yaşıyor?
TJK 18 Haziran 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2021 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Hindistan’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Hindistan asgari ücret fiyatları
Bugün kimin maçı var? 18 Haziran 2021 Cuma maç programı
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli yaşı kaç?
Namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünneti nedir? Namazda vacip olanlar nedir? Sünnet olanlar nelerdir?
18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
18 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışında neler var?
Mazot ve gübre desteği hangi illere verilecek? 2021 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman?
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere hayat veriyor
İkindi namazı nasıl kılınır?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat Uzay kimdir, kim oynuyor?
Sabotaj nedir, anlamı ne demektir?
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.