Birçok suç ile anılan Jeremy Meeks kimdir? Nerelidir? Jeremy Meeks nerede yaşıyor?

1984 yılında Amerika’nın Kalifoniya eyaletinde dünyaya gelen Jeremy Meeks, 1.83 boyunda, 75 kilo, Kova burcu, mavi gözlü, kahverengi saçlıdır. Eğitim hayatını 10. sınıfa kadar sürdürmüştür. Meeks’in Katherine Angier adında annesi ve Bryan Varela, Emery Meeks adından iki kardeşi vardır. Meeks şuanda doğduğu yer olan Kalifoniya’da yaşamaktadır.

Kendisi spor yapmayı ve basketbol oynamayı çok sevmektedir.

Jeremy Meeks çocukluğundan bu yana birçok kez mahkeme salonlarında bulunmuştur. Bilinçsiz araba kullanmak, hırsızlık, kavga gibi sebeplerden dolayı mahkeme salonlarına çok girip çıkmıştır.

İlk olarak 2002 yılında soygundan ve genç bir çocuğa saldırmadan dolayı Kalifoniya’nın bir hapishanesine girmiş ve 9 yıl hüküm giymiştir. Orada ise Kuzey tarafı Gangster Crips’in üyesi olan şiddetli bir suçlunun ününe sahipti. Daha sonra 2014 yılının Haziran ayında Stockton’da çete soruşturması esnasında yine tutuklandı. Kendisi Crips adlı bir çetenin eski üyelerindendir. Meeks, hapishaneye girdikten bir zaman sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı resimlerle birden dikkatleri üzerine çekti ve hapisten çıktıktan sonra oyunculuk ve modellik için teklifler aldı. 2016 yılının Mart ayında tahliyesi verilen Meeks, teklifleri değerlendirere modellik ve DJ’lik yapmaya başladı. Şimdilerde ise hem oyuncu hem de model olarak hayatını sürdürmektedir.

Meeks, 2008 yılında Hemşire olan Melissa ile bir evlilik yapmış ancak 2018 yılında boşanmıştır. Çiftin bir erkek çocukları vardır. Eşini terk ettiği sırada hamile olduğunu öğrenmiş ancak bebek düşmüştür. Meek’in uzun süre eşini aldattığı ve para için ondan ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 2017 yılından bu yana ise Topshop’un varisi olan milyarder Chloe Green ile beraberdir. Green’in babası perakende kralı Sir Philip Green’dir.

Alkol ve sigara kullanan Meeks, ilk önce Los Angeels’da Jim Jordan adlı bir ajansta çalışmaya başlamış ve 1 yıl sonra da New York moda haftasında Philipp Plein için modellik yapmaya başlamıştır.

Birçok kez mahkeme salonlarında bulunan çeşitli suçlarla hakim karşısına çıkan ve aralıklarla hapiste olan Jeremy Meeks, şimdilerde kariyeri ile ilgilenen modellik ve DJ’lik yapan biridir. 2017 yılının Temmuz ayından beri Chloe Green ile güzel bir birliktelik yaşayan Meeks’in sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi vardır.