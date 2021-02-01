İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Birbirlerine tutunarak Lodos'tan kurtulmaya çalıştılar

Bursa'da görülen şiddetli lodos hayatı felç etti. Vatandaşlar caddede düşmemek ve Lodostan korunmak amaçlı birbirine tutunarak ayakta kaldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:33
Birbirlerine tutunarak Lodos'tan kurtulmaya çalıştılar
Takip Et:

Bursa'da görülen şiddetli lodos hayatı felç etti. Vatandaşlar caddede düşmemek ve Lodostan korunmak amaçlı birbirine tutunarak ayakta kaldı.

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodosun hızı saatte 70 kilometreyi buldu. Lodostan en çok sokakta yakalanan vatandaşlar etkilendi. Sokakta bulunan vatandaşlar yaşanan fırtına karşısında zor anlar yaşarken birbirlerine tutunarak Lodosa karşı ayakta durmaya çalıştılar. Özellikle yaşlılar ve kadınlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Esnaf ise dükkân önündeki eşyalarının uçmasını engellemek ve toplamak için uzun uğraşlar verdiler. 

Yaşanan şiddetli lodosta zor anlar yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar Bursa’da görülen Lodosta yürümekte zorlandıklarını saatte hızı 70 kilometreyi bulan Lodosa karşı önlem almak gerektiğini ve işi olmayan vatandaşların dışarı çıkmamasını tavsiye ettiler.



Son Güncelleme: 01.02.2021 14:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BursaLodos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnanılmaz olay! 'Üfürükçü', oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
İnanılmaz olay! 'Üfürükçü', oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
Kısıtlamayı delen genç kadın polislere uzun süre direndi
Kısıtlamayı delen genç kadın polislere uzun süre direndi
Kartopu oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Kartopu oynarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
İstanbul'da dehşet dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Popüler Haberler

Netflix The Stranger dizi konusu ve oyuncuları
A101 iRobot Roomba 606 süpürge nasıl, alınır mı?
Şok Market 3 - 9 Şubat 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Kimler gelir vergisi mükellefidir? 2021 Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Walker dizi konusu ve oyuncuları
Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz'a tepkiler artıyor
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar
Yasmin Erbil TV100'den kovuldu mu? Magazin hattı programında neden yok?
MEB 2020 Sınav görevleri ve ücretleri ne kadar?
Balıklar uyur mu? Balıklarda uyku nasıl olur, rüya görür mü?
Disobedience film konusu ve oyuncuları
Vivir dos veces film konusu ve oyuncuları
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 1 Şubat 2021 Pazartesi
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? En kolay şerbetli kadayıflı muhallebi tarifi ve malezemeleri
2021 Güncel Mali Müşavir maaşları ne kadar oldu?
Bütçenize göre uygun fiyatlı 25 akıllı telefon

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.