Birbirlerine tutunarak Lodos'tan kurtulmaya çalıştılar

Bursa'da görülen şiddetli lodos hayatı felç etti. Vatandaşlar caddede düşmemek ve Lodostan korunmak amaçlı birbirine tutunarak ayakta kaldı.

Bursa’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini göstermeye başlayan şiddetli lodosun hızı saatte 70 kilometreyi buldu. Lodostan en çok sokakta yakalanan vatandaşlar etkilendi. Sokakta bulunan vatandaşlar yaşanan fırtına karşısında zor anlar yaşarken birbirlerine tutunarak Lodosa karşı ayakta durmaya çalıştılar. Özellikle yaşlılar ve kadınlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Esnaf ise dükkân önündeki eşyalarının uçmasını engellemek ve toplamak için uzun uğraşlar verdiler.

Yaşanan şiddetli lodosta zor anlar yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar Bursa’da görülen Lodosta yürümekte zorlandıklarını saatte hızı 70 kilometreyi bulan Lodosa karşı önlem almak gerektiğini ve işi olmayan vatandaşların dışarı çıkmamasını tavsiye ettiler.

