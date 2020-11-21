Birbirinden kullanışlı ürünlerin yer aldığı BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM üzerinde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler satışa çıkarılmaya devam ediyor. Diğer marketlere göre oldukça uygun fiyatlı ürünleri kapsamında satışa sunan BİM’de 4 Aralık tarihinde hangi aktüel ürünlerin satışa çıkacağı da belli oldu.

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşa hizmet veren BİM’de 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında Tefal tava, Stella 8 parça tencere seti, çift kapaklı dolap ve erkek ve kadın giyim ürünleri yer aldı. İşte 4 Aralık BİM aktüel ürünleri…