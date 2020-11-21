İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Birbirinden kullanışlı ürünlerin yer aldığı BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile her gün milyonlarca müşterinin uğrak noktalarından olan BİM'de 4 Aralık tarihinde satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. Her hafta olduğu gibi 4 Aralık haftasında da birbirinden kullanışlı ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak...

21 Kasım 2020 Cumartesi 20:51
Birbirinden kullanışlı ürünlerin yer aldığı BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Takip Et:

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM üzerinde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler satışa çıkarılmaya devam ediyor. Diğer marketlere göre oldukça uygun fiyatlı ürünleri kapsamında satışa sunan BİM’de 4 Aralık tarihinde hangi aktüel ürünlerin satışa çıkacağı da belli oldu.

Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşa hizmet veren BİM’de 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında  Tefal tava, Stella 8 parça tencere seti, çift kapaklı dolap ve erkek ve kadın giyim ürünleri yer aldı. İşte 4 Aralık BİM aktüel ürünleri…




Son Güncelleme: 21.11.2020 20:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel ürünlerKampanyaIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de akılalmaz kaza! Asılı kaldı
Kadıköy'de akılalmaz kaza! Asılı kaldı
Kaçak yollarda yurda girmek isten 10 kişi bir otomobilin içinden çıktı
Kaçak yollarda yurda girmek isten 10 kişi bir otomobilin içinden çıktı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı masaya çorba istedi! Sonrası taşlı sopalı kavga
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı masaya çorba istedi! Sonrası taşlı sopalı kavga
Fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede kentsel dönüşüm
Fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede kentsel dönüşüm
Kentsel dönüşümden hangi binalar faydalanabilmektedir? Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler
Kentsel dönüşümden hangi binalar faydalanabilmektedir? Kentsel dönüşüm için gerekli belgeler
Taksim'de restoranların önü dolup taştı! Uyarılara rağmen uzaklaşmadılar
Taksim'de restoranların önü dolup taştı! Uyarılara rağmen uzaklaşmadılar

Popüler Haberler

SGK İstanbul Esenyurt İlçe Müdürlüğü nerededir? Adresi ve telefon numarası
21 Kasım 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 21 Kasım 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Gönül Dağı devam eder mi?
Sen Çal Kapımı Efe Akman neden yok, diziden ayrıldı mı? Ali Ersan Duru diziden neden ayrıldı?
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir?
Kanal D Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosu
Günlük burç yorumları! (22.11.2020 günlük burç yorumları) Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil nerelidir?
İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ne kadardır? 2019 isteğe bağlı sigorta prim ödemesi fiyatları
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması başvuru şartları ve Whatsapp başvuru numarası
Doktorum Yanımda sunucuları kimler? Doktorum Sensin iletişim adresi ve WhatsApp numarası
Maria ile Mustafa dizisi konusu nedir? ATV Maria ile Mustafa dizisi ne zaman başlayacak?
Bir Annenin Günahı dizisi Çetin kimdir? Emre Kınay yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Selami karakterini kim canlandırıyor? Eser Eyüpoğlu kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas'ın yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Furkan (Orkun Huylu) kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Hacıoğlu nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.