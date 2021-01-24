Bir YouTuber, 50 kalibrelik merminin sekmesiyle alnından yaralandı

WhistlinDiesel kullanıcı adıyla YouTube'da içerik paylaşımı yapan 1,75 milyon abonesi bulunan Cody Detwiller, atış yaparken metal plakadan mermi sekti ve 50 kalibrelik mermi alnına çarptı. Şanslı YouTuber ufak bir yarayla kurtuldu.

WhistlinDiesel, YouTube hesabında adrenalin dolu içerikler paylaşıyor. Geçen günlerde çok tehlikeli sonuçlara yol açabilecek bir kaza yaşadı. YouTuber, silahlara olan hayranlığıyla da tanınıyor.

WhislinDiesel, kendise 1 metre uzaklıkta bulunan metal plakalara 50 kalibrelik büyük mermilerle ateş ediyordu. Attığı mermilerden bir tanesi plakan sekti. Metal plakadan seken mermi doğruca 22 yaşındaki YouTuber'ın alnına çarptı. Ciddi bir şekilde yaralanmayan YouTuber'ın alnında büyük bir yara açıldı.

Kazadan sonra Instagram hesabından nasıl hayatta olduğunu bilmediğine dair açıklama yaptı. YouTuber, kafası sallandığını ve kanın gözünün önünden aktığını ve bu olaydan sonra hayata daha farklı baktığını dile getirdi. YouTuber'ın hastane tomografisi sonucuna göre kafatasında herhangi bir sorun yok. Atış yapmaya devam edeceğini takipçilerine söyledi.