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Bir yarışmacı Masterchef yarışmasından diskalifiye edildi

Ekranların sevilen televizyon programı Masterchef'te şok eden olay yaşandı. Yayınlandığı kanalın sahibi Acun Ilıcalı yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları sebebiyle diskalifiye edildiğini duyurdu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 23:37
Bir yarışmacı Masterchef yarışmasından diskalifiye edildi
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Ekranların sevilen televizyon programı Masterchef yarışmasında diskalifeye şoku yaşandı.

Programın yayınlandığı TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ilıcalı paylaşımında, yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medyada yaptığı terbiye sınırlarını aşan yorumlar sebebiyle yarışma ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.


 Programın sevilen yarışmacılarından Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan sevilen programda bir kaç haftadır, hangi yarışmacının elendiği önceden sosyal medyada sızdırılıyor ve yarışmanın reytingleri düşüyordu. Olaya el atan Ilıcalı bu işi çözmüş ve kamera arkasından olan bu kişiyi tespit edip yollarını ayırmıştı. Bilgilerin sızdıran kişinin kimliği ise açıklanmamıştı.

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 23:37
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefAcun IlıcalıUğur Yılmaz Deniz
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