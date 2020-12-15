Bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü!

Ülkemizde kadın cinayetleri bir türlü durmuyor. İstanbul Tuzla'da bir kadın daha eşi ile tartışma sonrasında öldürüldü.

Üzücü olay İstanbul Tuzla'ya yaşandı. Gelen bilgilere göre Ceyhun Ç ile Seher Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce acımasız koca eşini defalarca bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle kanla içinde kalan talihsiz kadın evinin dışına kaçarak yardım istedi bu esnada eşi Ceyhun Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı, kayıplara karıştı. 2 çocuğu bulunan Seher Ç. evin dışında kan kaybından yere yığılırken komşuları yardım çığlıklarını duyup yanına koştu. Bu esnada kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Komşuların haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında talihsiz kadını hastaneye kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Seher Ç. hayatını kaybetti.

Olay ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.