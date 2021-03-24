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Bir gün önce toprağa verilen annesinin mezarı başında ölü bulundu!

Adana’da, geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği eşini dün toprağa veren Mithat Y., bugün eşinin mezarı başında oğlunun cansız bedenini buldu. Başından vurulduğu belirlenen Mithat Y.'nin ölümünün intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:08
Bir gün önce toprağa verilen annesinin mezarı başında ölü bulundu!
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Adana'da yaşanan bir olay duyanların tüylerini ürpertti. Geçtiğimiz gün kalp krizi geçiren Felek Naz Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Mithat Y. ise oğlu Mehmet Emin Y. ve yakınları ile birlikte cenazeyi dün öğle saatlerinde Karslılar Mahallesi Mezarlığı'na defnetti.

Bugün, aile yakınları ile birlikte eşini mezarında ziyaret etmek isteyen Mithat Y., oğlu Mehmet Emin’i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Oğlun başından yaralı halde bulan Mithat Y. durumu hemen polise bildirdi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları kontrollerde genç adamın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirlediler.  Mehmet Emin’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis tutanaklarına ise gen adamın sabah saatlerinde annesinin mezarı başına gittikten sonra cep telefonu ile yakınlarını arayarak bu acıya dayamadığını ve annesini çok sevdiğini söylediği ve arkasından silahı kafasına sıktığı bilgisi eklendi.

Kardeşinin, annesinin yanında ölü olarak bulunduğunu öğrenen abla gözyaşlarına boğulurken Mehmet Emin Y.’nin kısa bir süre önce askerden dönüş yaptığı ve annesi öldükten sonra içine kapanarak kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 24.03.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
AdanaAnneMezarIntihar
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