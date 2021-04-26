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Bir Gün nasıl yazılır? TDK Bir Gün Mü, Birgün mü yazılılır? Bir Gün doğru yazılışı

Türkçe de pek çok kelimenin yazılışında hatalar yapıyoruz. Bugün de size yapılan bir hata örneği ile geldik. Kelimemiz bir zaman zarfı görevi taşıyan “bir gün” kelimesidir. Bir Gün TDK Doğru Yazılışı... Bir Gün Mü, Bir gün Mi Nasıl Yazılır?

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:35
Bir Gün nasıl yazılır? TDK Bir Gün Mü, Birgün mü yazılılır? Bir Gün doğru yazılışı
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Zamanla bazı kelimeli okunduğu gibi düşünüp yazılışına önem vermeden metin ya da cümlelerimiz de kullanırız. Bu kelimelerden biride zaman zarfı belirten “bir gün” kelimesidir. Anlamına baktığımızda net bir tarih belirtmeyen ama olmuş ya da olacak zaman diliminde ki tarihe işaret eder.

Önek olarak: ''Bir gün buraya geri döneceğim” bu kelimede ki bir gün ifadesine baktığımızda ne zaman döneceği belli değil ama döneceğine söyleyen bir anlam taşımaktadır. “Bir gün” kelimesini bazen bitişik bazen ayrı yazılırken görüyoruz bu da akıllarda kafa karışıklığına sebep oluyor.

“Bir Gün” Türk Dil Kurumunca doğru yazılışı 

TDK'ya göre Bir gün Kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir: 

Bir Gün 

Not: Bir gün kelimesi cümle içerisinde ek alarak da kullanılabilir. 

Önekler: bir günce, bir günüm gibi…




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
TürkçeDilBirgünkelimesiTdkYazılışDoğru
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