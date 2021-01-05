Bir dehşet haberi daha geldi! Çocuklarının gözü önünde katletti

Gösterilen tüm tepkilere rağmen ülkemizde kadın cinayetleri devam ediyor.

33 yaşındaki bir kadının çocuklarının gözleri önünde bıçaklandığı olay Kocaeli Kartepe'de yaşandı.

İddialara göre ilçede yaşamını sürdüren 33 yaşındaki Sevda Kösecik, bir süre önce geçimsizlik sebebiyle eşinden ayrıldı ve çocuklarıyla birlikte başka bir eve geçti.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Öfkeli eş İsa Kösecik bugün ayrıldığı eşi Sevda Kösecik'in evine konuşmak için gitti. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte öfkelenen İsa Kösecik, yanında taşıdığı bıçakla Sevda Kösecik'i bir kaç kez çocuklarının gözleri önünde bıçakladı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle olduğu yere kanlar içinde yığıldı. Zanlı ise hemen olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören çocuklar durumu hemen yakınlarını ve daha sonra ise 112 sağlık personeli ile polisi aradı.

İhbar üzerine eve hemen gelen 112 sağlık personeli kanlar içinde kalan Sevda Kösecik'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastanede hemen tedavi altına alınan talihsiz kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kaçan zanlıyı arama çalışmaları başlattı.

.Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra İsa Kösecik'i yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.