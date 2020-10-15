Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı

Koronavirüs hastalığı ile mücadele süreci sürerken bazı il valilikleri kendi aldıkları tedbirleri artırmaya başladı. Özellike toplu davet,organizasyon ve her türlü etkinler yasaklanmaya başladı.
Son olarak Kırıkkale Valiliği'de pandemi ile mücadele kapsamında yeni tedbirler açıkladı.
Öte yandan yasaklara uymayan kişilere ise idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.
Aynı şekilde bu tip apartman ve sitelerin ortak alanlarda kullandığı cafe, restoran vb gibi alanlarda da aynı yasakların geçerli olduğu açıklandı.
Son Güncelleme: 15.10.2020 21:58