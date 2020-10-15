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Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı

Korona virüs vaka sayıları bin 700 sınırına dayanınca bazı il valilikleri yeni tedbirler açıklamaya başladı. Kırıkkale valiliği apartman ve sitelerin bahçe ve ortak kullanım alanlarında her türlü toplu etkinliği yasaklandığını açıkladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 21:58
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
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Koronavirüs hastalığı ile mücadele süreci sürerken bazı il valilikleri kendi aldıkları tedbirleri artırmaya başladı. Özellike toplu davet,organizasyon ve her türlü etkinler yasaklanmaya başladı.

Son olarak Kırıkkale Valiliği'de pandemi ile mücadele kapsamında yeni tedbirler açıkladı.


Valilik yapmış olduğu açıklamada özellikle çocuklarda sempton görülmemesi ancak taşıyıcı olmaları sebebiyle park gibi ortak alanlarda birbirine oyun amaçlı temas sonucu hastalığın yayılmasının hızlı olacağı belirtildi. Taşıyıcı olan çocukları virüsü ailelerine taşıyabileceği bu sebeble apartman ve sitelerde park, bahçe ve ortak alanlarda bir takım tedbirlerin alındığı ve bu sebeple bu alanlarda kalabalık etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.

Öte yandan yasaklara uymayan kişilere ise idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. 

Aynı şekilde bu tip apartman ve sitelerin ortak alanlarda kullandığı cafe, restoran vb gibi alanlarda da aynı yasakların geçerli olduğu açıklandı.

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 21:58
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKoronavirüs TedbirleriApartman Ve Site Tedbirleri
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