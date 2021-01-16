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Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde, Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
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Bu sezon Kanal D’nin iddialı yapımları arasına girecek olan Bir Annenin Günahı isimli dizisi şimdiden izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım Cumartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyecek, oyuncu kadrosu bomba isimlerle dolu olan dizinin oyuncuları: Özge Özberk, Musa Uzunlar, Simay Barlas, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, gibi deneyimli oyunculardan oluşuyor. Limon Film’in hazırladığı dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyicinin merakla beklediği yapımın nerede, hangi şehirde çekim yaptığı herkes tarafından araştırılıyor.

Bir Annenin Günahı Nerede Çekiliyor?

Her hafta cumartesi Kanal D ekranlarında merakla beklenen yapımlardan olan Bir Annenin Günahı  dizisi İstanbul ilimizde ve yakınlarında çekilmektedir. Bundan sonra da her hafta cumartesi akşamları yayınlanacak olan yapımın bundan sonrada nerede, hangi mekanlarda çekim yapılacağı hakkında tüyolarda paylaşılacak.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıKanalDDizi
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