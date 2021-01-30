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Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?

Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 30 Ocak 2021 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? haberi için 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?
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Bu sezon Kanal D’nin iddialı yapımları arasına girecek olan Bir Annenin Günahı isimli dizisi şimdiden izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım Cumartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyecek, oyuncu kadrosu bomba isimlerle dolu olan dizinin oyuncuları: Özge Özberk, Musa Uzunlar, Simay Barlas, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, gibi deneyimli oyunculardan oluşuyor. Limon Film’in hazırladığı dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyicinin merakla beklediği yapımın nerede, hangi şehirde çekim yaptığı herkes tarafından araştırılıyor.

Bir Annenin Günahı Nerede Çekiliyor?

Her hafta cumartesi Kanal D ekranlarında merakla beklenen yapımlardan olan Bir Annenin Günahı  dizisi İstanbul ilimizde ve yakınlarında çekilmektedir. Bundan sonra da her hafta cumartesi akşamları yayınlanacak olan yapımın bundan sonrada nerede, hangi mekanlarda çekim yapılacağı hakkında tüyolarda paylaşılacak.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıKanalDDizi
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