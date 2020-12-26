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Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizi çekim seti hangi ilde?

Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizi çekim seti hangi ilde? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizi çekim seti hangi ilde? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 26 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:30
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizi çekim seti hangi ilde?
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Bu sezon Kanal D’nin iddialı yapımları arasına girecek olan Bir Annenin Günahı isimli dizisi şimdiden izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım Cumartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyecek, oyuncu kadrosu bomba isimlerle dolu olan dizinin oyuncuları: Özge Özberk, Musa Uzunlar, Simay Barlas, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, gibi deneyimli oyunculardan oluşuyor. Limon Film’in hazırladığı dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyicinin merakla beklediği yapımın nerede, hangi şehirde çekim yaptığı herkes tarafından araştırılıyor.

Bir Annenin Günahı Nerede Çekiliyor?

Her hafta cumartesi Kanal D ekranlarında merakla beklenen yapımlardan olan Bir Annenin Günahı  dizisi İstanbul ilimizde ve yakınlarında çekilmektedir. Bundan sonra da her hafta cumartesi akşamları yayınlanacak olan yapımın bundan sonrada nerede, hangi mekanlarda çekim yapılacağı hakkında tüyolarda paylaşılacak.



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıKanalDDizi
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