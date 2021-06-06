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Binlerce kuş yumurtasını terk etti!

ABD’nin Calofornia eyaletinin güney kesiminde bulunan bir bölgede dolaşan bir drone yere düştü. Drone’un yere düşmesiyle ürken sumrular yumurtalarını bırakıp kaçtılar.

06 Haziran 2021 Pazar 19:02
Binlerce kuş yumurtasını terk etti!
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13 Mayıs’ta Bolsa Chica Ekolojik Rezervi adlı canlı koruma bölgesi civarında iki drone illegal şekilde uçmuşlardı. Bu araçlardan biri bölgenin en geniş kuş yuvasının bulunduğu yerlerden birine düşünce binlerce sumru yuvalarını arkalarında bıraktılar.

Gerçekleşen kaza sebebiyle bu sene yavru sumru doğması beklenmiyor. Ada yumurta kabuklarıyla örtülmüş halde. Bölgenin yöneticilerinden Melissa Loebl, bu olayın bölgede yaşanan en geniş ölçekli terk ediş olduğunu belirtti.

Califonia bölgesi yasaları, bu bölgede insansız hava aracı uçuşunu yasaklıyor. The New York Times gazetesine açıklamalarda bulunan Loebl bu durumla birlikte Federal Havacılık Dairesi’nin ABD için bu konuda bir yasa geliştirmesini temenni ediyor.

Loebl röportaj ’da sözlerini şu şekilde devam ettirmekte:

“20 senelik iş hayatımda bu derecede bir yıkıma şahit olmadım. İçim burkuluyor.”


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
ABDCalifornia
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