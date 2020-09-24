Binlerce kişinin şansını denediği Şans Topu sonuçları açıklandı!

Talihli kişinin yanı sıra 5 sayıyı bilen 6 kişi 7.659 TL,

4+1 bilen 125 kişi 367 TL

4 bilen 1.312 kişi 43,75 TL,

3+1 bilen 3.274 kişi 21.05 TL,

2+1 bilen 29.275 kişi 8,60 TL,

3 bilen 39.044 kişi 7,05 TL,

1+1 bilen 88.632 kişi 4,50 TL

0+1 bilen 85.538 kişi 4.70 TL ikramiye kazanmayı başardı.

Şans Topu Sonuçları Sorgulama

Binlerce kişinin şansını deneyerek katıldığıçekilişi bu akşam saat 20.00’da gerçekleştirildi. Çekilişte 5+1 bilen kişi bu hafta 751.727 TL kazandı.yi kazanan sayıları tahmin eden şanslı kişi 751.727 TL’nin sahibi oldu.

Aşağıdaki kısımda Şans Topu çekiliş sonuçlarının öğrenilebileceği resmi intenet adresi yer almaktadır. İlgili sorgulamalar yapılırken yalnızca bu intenet adresinin tercih edilmesi gerekmektedir.