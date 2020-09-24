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Binlerce kişinin şansını denediği Şans Topu sonuçları açıklandı!

Binlerce kişinin şansını denediği Şans Topu çekilişi saat 20.00’da gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandıktan sonra binlerce kişi şanslı rakamları öğrenmek için araştırmalarına başladılar…

24 Eylül 2020 Perşembe 00:51
Binlerce kişinin şansını denediği Şans Topu sonuçları açıklandı!
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Binlerce kişinin şansını deneyerek katıldığı Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00’da gerçekleştirildi. Çekilişte 5+1 bilen kişi bu hafta 751.727 TL kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan sayıları tahmin eden şanslı kişi 751.727 TL’nin sahibi oldu.

  • Talihli kişinin yanı sıra 5 sayıyı bilen 6 kişi 7.659 TL,
  • 4+1 bilen 125 kişi 367 TL
  • 4 bilen 1.312 kişi 43,75 TL,
  • 3+1 bilen 3.274 kişi 21.05 TL,
  • 2+1 bilen 29.275 kişi 8,60 TL,
  • 3 bilen 39.044 kişi 7,05 TL,
  • 1+1 bilen 88.632 kişi 4,50 TL
  • 0+1 bilen 85.538 kişi 4.70 TL ikramiye kazanmayı başardı.

Şans Topu Sonuçları Sorgulama

Aşağıdaki kısımda Şans Topu çekiliş sonuçlarının öğrenilebileceği resmi intenet adresi yer almaktadır. İlgili sorgulamalar yapılırken yalnızca bu intenet adresinin tercih edilmesi gerekmektedir.

  • https://www.millipiyangoonline.com


Son Güncelleme: 24.09.2020 00:51
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Anahtar Kelimeler:
Şans TopuBüyük IkramiyeŞans Oyunu
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