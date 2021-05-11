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Bingöl'de yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 16 yaralı!

Bingöl merkezden Yelesen köyüne doğru gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki şarampole devrilmesi sonucu otobüs içerisinde bulunan 16 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

11 Mayıs 2021 Salı 19:18
Bingöl'de yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 16 yaralı!
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Bingöl’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünün içerisinde bulunan 16 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza akşam sularında Aşağıköy köyü  civarında meydana geldi. Bingöl merkezden Yelesen köyüne yolcu taşıdığı sırada Abdurrahman Bulgak kontrolündeki 12 KM 0249 plakalı minibüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaşanan kazada minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler köylülerinde yardımıyla minibüsten çıkartılan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı 16 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis’te tedavi altına alınan 16 yaralıdan 2’sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şarampole devrilen yolcu minibüsünün karıştığı kazayla ilgili  soruşturma başlatıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler; 


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
BingölYolcu Otobüsü KazasıKaza
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