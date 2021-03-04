Bingöl'de Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu il bazlı risk haritasında Bingöl ne durumda?

Kabine toplantısının ardından yeni normalleşmeye doğru adım atacağımızı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaş ne kadar dikkat ederse vaka sayısı azaldığı ölçüde normalleşme sınırları da genişleyecektir. Normalleşme dikkatle olabilecek şeydir. Her hafta risk grubuna göre harita renkleri güncellencektir. İki haftada bir de normalleşme kuralları yenilecektir.

Karadeniz'in durumu yayınlanmış olan haritada belli. Temizlik, maske ve mesafeye kesinlike uymak gerekiyor.