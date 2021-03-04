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Bingöl'de Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı mı?

Virüs sebebiyle bir senedir kısıtlama ve yasaklarla devam eden hayatımızda yeni normale geçilmeye başlandı. Peki Bingöl'de durumlar ne? Risk haritasındaki rengi ne? Bingöl için kısıtlamalar sona erecek mi? devamı haberimizde..

04 Mart 2021 Perşembe 16:14
Bingöl'de Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı mı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu il bazlı risk haritasında Bingöl ne durumda?

Kabine toplantısının ardından yeni normalleşmeye doğru adım atacağımızı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaş ne kadar dikkat ederse vaka sayısı azaldığı ölçüde normalleşme sınırları da genişleyecektir. Normalleşme dikkatle olabilecek şeydir. Her hafta risk grubuna göre harita renkleri güncellencektir. İki haftada bir de normalleşme kuralları yenilecektir.

Karadeniz'in durumu yayınlanmış olan haritada belli. Temizlik, maske ve mesafeye kesinlike uymak gerekiyor. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:14
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Anahtar Kelimeler:
BingölRisk BölgesiHarita RengiPandemi
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