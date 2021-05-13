Bingöl’de koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı

Bu süreçte uzmanlar tarafından yapılan tavsiyelere bakacak olursak, tedbirlere uyarak dijital ortamlarla Sevdiklerimizle vakit geçirmemiz tavsiye edildi. Son olarak bayram namazı Bingöl’de eda edildi. Bingöl’de binlerce vatandaşımız koronavirüs tedbirleri gölgesinde bayram namazını eda ettik. Vatandaşlarımız evlerine bu yakın bulunan en yakın camilere giderek maske, mesafe, hijyen ve koronavirüs tedbirlerine uyarak sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak namazlarını kıldı. Namaz sonrasında Filistin ve Kudüs için uzun uzun dualar edildi.
Son Güncelleme: 13.05.2021 13:10