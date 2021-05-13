Bingöl’de koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonra ermesi ile birlikte Ramazan bayramı bugün itibarıyla başlamış oldu. Ramazan bayramı tüm Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Binlerce vatandaşımız kendi bulundukları bölgenin yakınındaki en yakın camiye giderek Ramazan bayramı namazını eda etti. Koronavirüs tedbirleri gölgesinde kutlanan Ramazan bayramı, sevdiklerine ulaşamayan insanlar için buruk geçiyor.

Bu süreçte uzmanlar tarafından yapılan tavsiyelere bakacak olursak, tedbirlere uyarak dijital ortamlarla Sevdiklerimizle vakit geçirmemiz tavsiye edildi. Son olarak bayram namazı Bingöl’de eda edildi. Bingöl’de binlerce vatandaşımız koronavirüs tedbirleri gölgesinde bayram namazını eda ettik. Vatandaşlarımız evlerine bu yakın bulunan en yakın camilere giderek maske, mesafe, hijyen ve koronavirüs tedbirlerine uyarak sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak namazlarını kıldı. Namaz sonrasında Filistin ve Kudüs için uzun uzun dualar edildi.