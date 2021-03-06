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Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı!

Bingöl ilinde 2 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 243 gram kokain ile pek çok uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:47
Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı!
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Bingöl ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 6 ayrı suçu bulunan ve aranması olan Y.Ç. isimli şahsın kente batı illerinden kokain getirdiği ve U.A. isimli şahıs ile beraber ilin merkezinde kiraladıkları 2 ayrı dairede satış yaptıkları tespit edildi. Bunlarla beraber polis ekiplerince  eş zamanlı olarak düzenlenen baskında Y.Ç. , U.A., D.T., ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri biten 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Baskın yapılan adreslerde, 243 gram kokain maddesi, satışa hazır 9 fişek halinde toplam 3,95 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 11.33 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL banknot ve 4 adet sahte resmi belgeye polis ekipleri tarafından el konuldu.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:47
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Uyuşturucu OperasyonuUyuşturucuBingöl
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