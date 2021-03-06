Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı!

ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenenoperasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 6 ayrı suçu bulunan ve aranması olan Y.Ç. isimli şahsın kente batı illerinden kokain getirdiği ve U.A. isimli şahıs ile beraber ilin merkezinde kiraladıkları 2 ayrı dairede satış yaptıkları tespit edildi. Bunlarla beraber polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen baskında Y.Ç. , U.A., D.T., ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri biten 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Baskın yapılan adreslerde, 243 gram kokain maddesi, satışa hazır 9 fişek halinde toplam 3,95 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 11.33 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL banknot ve 4 adet sahte resmi belgeye polis ekipleri tarafından el konuldu.