Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 12.22’de meydana gelen 4.2 büyüklüğünde ki deprem korkuttu. Bingöl valiliği depremden kısa süre sonra açıklama yaparken açıklamalarda depremin merkez üssünün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü olduğu açıklandı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmuyor.

AFAD intenet sitesinden yapılan açıklamada depremin detayları paylaşılırken yerin 9,5 kilometre altında gerçekleşen deprem 12.22’de gerçekleşti.

Bingöl valiliğinden açıklama

Depremden sonra yazılı açıklama yapan Bingöl valiliği deprem ile ilgili;

‘Saat 12.22’de yaşanan ve merkez üssü Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü olan 4.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır.’ Açıklaması yapıldı.