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Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Bingöl'de öğlen saatlerinde yaşanan deprem korkuttu. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda deprem ile ilgili detaylar verilirken deprem nedeni ile herhangi bir can kaybı ve mal kaybı olmaması sevindirdi.

08 Kasım 2020 Pazar 18:53
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 12.22’de meydana gelen 4.2 büyüklüğünde ki deprem korkuttu. Bingöl valiliği depremden kısa süre sonra açıklama yaparken açıklamalarda depremin merkez üssünün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü olduğu açıklandı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmuyor.

AFAD intenet sitesinden yapılan açıklamada depremin detayları paylaşılırken yerin 9,5 kilometre altında gerçekleşen deprem 12.22’de gerçekleşti.

Bingöl valiliğinden açıklama


Depremden sonra yazılı açıklama yapan Bingöl valiliği deprem ile ilgili;

‘Saat 12.22’de yaşanan ve merkez üssü Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü olan 4.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır.’ Açıklaması yapıldı.

 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
BingölDeprem4.2
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