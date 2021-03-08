Bingöl Karlıova etkili kar yağışı nedeniyle beyaza büründü!

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki etkili kar yağışından dolayı ilçe beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi. Geç saatlerde yağmaya başlayan kar, ilçeyi bembeyaz yaptı. Etkili kar yağışı ilçede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan karın kalınlığı 10 cm kalınlığa ulaşırken, ilçedeki araçların üzerleri tamamiyle karla kaplandı. Pek çok sürücü gece saatlerinde araçlarını temizlemeye çıktı.

İşte ilçeye ait bazı görüntüler;