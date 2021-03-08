İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Bingöl Karlıova etkili kar yağışı nedeniyle beyaza büründü!

Bingöl Karlıova'da etkili kar yağışı nedeniyle tüm ilçe beyaza bürünürken kar yağışı hala devam ediyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:30
Bingöl Karlıova etkili kar yağışı nedeniyle beyaza büründü!
Takip Et:

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki etkili kar yağışından dolayı ilçe beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova'da kar yağışı etkisini gösterdi. Geç saatlerde yağmaya başlayan kar, ilçeyi bembeyaz yaptı. Etkili kar yağışı ilçede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan karın kalınlığı 10 cm kalınlığa ulaşırken, ilçedeki araçların üzerleri tamamiyle karla kaplandı. Pek çok sürücü gece saatlerinde araçlarını temizlemeye çıktı.

İşte ilçeye ait bazı görüntüler;

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BingölKarlıovaKar Yağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?

Popüler Haberler

Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Şeref Bey dizisi nerede çekiliyor? Şeref Bey dizi çekim seti hangi ilde?
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2021 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 8 Mart 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Ritüel nedir? Ritüel yapmak günah mı? Kaç çeşit ritüel vardır?
Müge Anlı İkranur Tirsi öldürüldü mü, İkranur Tirsi olayın son gelişmeleri neler?
Manisa askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Survivor 2020'de birleşme partisinde neler olacak? Birleşme partisi sonrası takımlar karışacak mı?
Google Trends 2020 en çok aranan yemek tarifleri belli oldu
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
Milletvekili maaşları ne kadar? Mart 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.