Bingöl Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?

Bingöl Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan ve yardımı ihtiyacı olan kişilere Bingöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yardım eli uzatıyor. Bingöl'de yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan kişiler Bingöl Beyaz Masa hattını arayıp yardımlarla ilgili detayları bilgileri öğrenibiliyorlar.

Belediye, geliri az olan kişilere, yaşlılara, dullara, fiziki nedenlerden dolayı çalışamayan fakat ev geçindirmesi gereken vatandaşlara, şehit ile gazi yakınlarına para yardımı dışında ayrıca erzak, yakacak ile kıyafet gimi yardımlar da yapıyor.

Bingöl Belediyesi sosyal yardım başvuru şartları neler?

Belediyenin yerel halka yaptığı sosyal yardımlar kişilere belli şartlara göre veriliyor. Belediyeden sosyal yardım almak için başvuruda bulunan kişiler, değerlendirme sürecine alınarak başvuruları inceleniyor ve inceleme sonucunda gerçekten yardıma ihtiyacı olduğu belirlenen kişilere belediye tarafından yardımlar ulaştırılıyor.

Bingöl Belediyesi sosyal yardımlarından yararlanmak için gereken şartlar şu şekildedir;

- Maddi geliri düşük olmakla birlikte yaşlı, kimsesiz ve hasta olmak,

- Dar gelirli olmakla birlikte yeni bebeği olmak,

- Yardıma muhtaç şehit ve gazi yakını olmak,

- Fiziksel ya da çevresel nedenlerden dolayı çalışamıyor olmak şartları başvuru sırasında vatandaşlardan aranan şartlardır.

Belediye aynı zamanda başvuru esnasında, kişilerden engelli raporu ile yoksul belgesi gibi ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlayan belgeleri getirmelerini de talep ediyor. Başvurular ve belediyeye ibraz edilmiş olan belgeler doğrultusunda yetkililer tarafından başvuru değerlendirme süreci başlatılıyor.

Bingöl Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Sosyal yardım başvuruları için birden fazla seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerin ilki direkt belediye binasına gidip başvuru işlemlerini yapmaktır.

Belediye binasına gitmeden başvuru işlemlerini yapmayı isteyen kişiler de belediyeye ait resmi intenet sitesine giriş yaparak başvuru işlemlerini online olarak yapabilirler. Belediyeye ait intenet sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan "İletişim" kısmına basıldığından başvuru işlemini yapacak kişiler, metin kutusu kısmına sorun ile yardım taleplerini belirtip belediyeye yollayabilir. Burada yazılan bilgileri belediye ekipleri inceleyeceğinden dolayı kişilerin bilgilire doğru ve eksik olmadan girmeleri gerekiyor. Aynı zamanda belediyenin verdiği sosyal dayanışma yardımlarından faydalanmak isteyen kişiler , sosyal yardımlaşma ile dayanışma vakfına gidip yine yardım talebinde bulunabilirler.

Bingöl Belediyesi yardım başvurusu sorgulaması

Başvuru sonucunu merak eden kişiler direkt belediye binasına giderek başvuru sonuçlarını öğrenebilirler. İntenet üzerinden başvuru işlemini yapan kişiler ise muhakkak mail adreslerini doğru girmeliler. Bunun nedeni ise bu kişilerin başvuru sonuçlarının belediye tarafından mai adreslerine gönderiliyor olmasıdır. Bu süreç içerisinde kişiler kendilerinden istenen bütün bilgileri yanlış ve eksik olmadan bildirdiklerinde hem süreç hızlanıyor hem de başvuruların olumlu sonuçlanma ihtimali artmış oluyor.