Bingöl askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bingöl’de bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgileri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde bulunmaktadır. Bingöl’de bulunan askerlik şubelerinin adres bilgileri ve iletişim bilgileri şu şekildedir:
Bingöl Adaklı ve Genç Askerlik Şubelerinin Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 Bingöl/ Adaklı
İletişim: 0 426 213 10 78
Karlıova Askerlik Şubesi Adresi: Kanişer Mah. Hükümet Konağı Binası Karlıova/Bingöl
İletişim: 0 426 511 20 20
Kiğı Askerlik Şubesi Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 kiğı/Bingöl
Solhan Askerlik Şubesi Adresi: Halimepınar Mah. 206.Sok. Solhan/Bingöl
İletişim: 0 426 711 20 05
Yayladere Askerlik Şubesi Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 Yayladere/Bingöl
İletişim: 0 426 213 10 78
Yedisu Askerlik Şubesi Adresi: Kanişer Mah. Hükümet Konağı Binası Karlıova/Bingöl
İletişim: 0 426 511 20 20