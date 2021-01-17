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Bingöl askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bingöl’de bulunan askerlik şube isimleri nelerdir? Bingöl’deki askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Bingöl askerlik şubesinin iletişim ve adres bilgileri nelerdir? Bingöl’de bulunan askerlik şubeleri ve onların iletişim bilgileri? Merak ettikleriniz ve sorularınızın cevabı haberimizde...

17 Ocak 2021 Pazar 02:14
Bingöl askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Bingöl’de bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgileri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde bulunmaktadır. Bingöl’de bulunan askerlik şubelerinin adres bilgileri ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Bingöl Adaklı ve Genç Askerlik Şubelerinin Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 Bingöl/ Adaklı 

İletişim: 0 426 213 10 78 

Karlıova Askerlik Şubesi Adresi: Kanişer Mah. Hükümet Konağı Binası Karlıova/Bingöl

İletişim: 0 426 511 20 20 

Kiğı Askerlik Şubesi Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2   kiğı/Bingöl

İletişim: : 0 426 213 10 78 

Solhan Askerlik Şubesi Adresi: Halimepınar Mah. 206.Sok.  Solhan/Bingöl

İletişim: 0 426 711 20 05

Yayladere Askerlik Şubesi Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2  Yayladere/Bingöl

İletişim: 0 426 213 10 78 

Yedisu Askerlik Şubesi Adresi: Kanişer Mah. Hükümet Konağı Binası  Karlıova/Bingöl 

İletişim: 0 426 511 20 20 



Son Güncelleme: 17.01.2021 02:14
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BingölAskerlik şubeleriİletişim BilgisiAdres
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