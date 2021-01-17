Bingöl askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Bingöl’de bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgileri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde bulunmaktadır. Bingöl’de bulunan askerlik şubelerinin adres bilgileri ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Bingöl Adaklı ve Genç Askerlik Şubelerinin Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 Bingöl/ Adaklı

İletişim: 0 426 213 10 78

Karlıova Askerlik Şubesi Adresi: Kanişer Mah. Hükümet Konağı Binası Karlıova/Bingöl

İletişim: 0 426 511 20 20

Kiğı Askerlik Şubesi Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 kiğı/Bingöl

İletişim: : 0 426 213 10 78

Solhan Askerlik Şubesi Adresi: Halimepınar Mah. 206.Sok. Solhan/Bingöl

İletişim: 0 426 711 20 05

Yayladere Askerlik Şubesi Adresi: Kültür Mah. Fırat Cad. No:2 Yayladere/Bingöl

İletişim: 0 426 213 10 78

Yedisu Askerlik Şubesi Adresi: Kanişer Mah. Hükümet Konağı Binası Karlıova/Bingöl

İletişim: 0 426 511 20 20