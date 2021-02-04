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Bindiği motorsiklet 19 yaşındaki Gamze'yi hayattan aldı!

Hatay'da motorsiklet ile seyir halindeyken kamyonla çarpışan 19 yaşındaki Gamze Cemali hayatını kaybetti. Sürücü S.A. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:51
Bindiği motorsiklet 19 yaşındaki Gamze'yi hayattan aldı!
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Gamze Cemali, S.A. ile birlikte bindiği motorsiklet ile birlikte kazaya karıştı. Dün ilçeye bağlı Atatürk Mahallesinde meydana gelen kazada  19 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken sürücü S.A. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza,  S.A. idaresindeki motorsikletin karşı yönden gelen F.A.'nın kullandığı kamyona çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.A. ve arkasında oturan Gamze Cemali yola savrulurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gamze Cemali'nin kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edilirken yaralı S.A., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kaza yerine gelen ve kızlarının acı haberini öğrenen Gamze Cemali'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Genç kızın cenazesi bugün yakınlarına teslim edilirken baba evine getirilen Gamze Cumali, daha sonra Sutaşı Asri Mezarlığı'na getirilerek toprağa verildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
HatayGamze CumaliMotorsiklet Kazası
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