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Binance müşteri hizmetleri temsilcisi çağrı merkezi numaraları

Kripto alım satımı yapabildiğiniz bir platform olan Binance ile ilgili bir sorununuz veya sorunuz var ise kendileri ile yalnızca online veya posta yolu ile iletişim kurabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 02:22
Binance müşteri hizmetleri temsilcisi çağrı merkezi numaraları
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Bu platformun Twitter, Linkedin gibi bilinen birçok sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Güncel bilgileri takip etmek için bunlardan herhangi birini takibe alabilirsiniz.

 

Binance platformunun müşteri hizmetleri ile iletişim kurabilmek için;

 

destek@trbinance.com , mail adresini veya form göndermek için,

 

https://www.binance.com/tr/chat  (iletişim için)

 

https://www.binance.com/tr/my/user-support/feedback/entry  (şikayetiniz için)  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

Binance ile posta yolu üzerinden iletişim kurmak isterseniz adresleri;

 

İSTANBUL – Şişli ilçesi, Esentepe Mahallesi,  Büyükdere Caddesi, Ferko Apartmanı, Numara:175/7

 

Son olarak da online çağrı merkezi kullanarak yardım alabilirsiniz.

 

Siteye giriş yaptığınızda karşınıza çıkacak sohbet ekranı üzerinden bir müşteri temsizlici ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Problem yaşadığınız konuyu işaretledikten sonra mail adresinizi yazarak chati başlatabilirsiniz. 

 

Konu ile ilgili her türlü yardımı temsilci aracılığı ile elde edebilirsiniz.

 

Online bir platform olarak Binance en iyi yardım sistemlerinden birine sahiptir. 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 02:22
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Anahtar Kelimeler:
BinanceMüşteri Temsilcisiçağrı Merkezi
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