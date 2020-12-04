Bina kimlik sistemi nedir, ne zaman hayata geçecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem olaylarının artmasının ardından depremin zararlarını azaltmak adına yeni bir proje geliştirdi. Yeni proje kapsamında Bina Kimlik Sistemi hayata geçirilecek. Sistem sayesinde tüm binaların verileri bir havuza toplanacak ve binalara çip takılacak.

590 bin bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, yeni sistemle ilgili detayları açıkladı. Banu Aslan Can yeni sistemin 2021 yılında uygulamaya koyulacağı açıkladı.

Banu Aslan Can, konuşmasında binanın içine ve dışına iki levha olarak iki çip takılacağını ve bu sayede deprem, yangın gibi durumlarda söz konusu bölgeye daha kolay ve hızlı ulaşma imkanı sağlanacağını ifade etti. Can, söz konusu çipli sistemin 70 metrelik mesafeden okunabildiğini ve depreme dayanıksız evlerin aksaklıkları tamamlanıncaya kadar kiralanmasının önüne geçileceğini söyledi.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise konuşmasında 2012 yılından itibaren tüm iller bazında 696 bin konut ve işyerini riskli yapı olarak gördüklerini ve bu konutlardan 590 bin tanesinin yıkıldığını söyledi.