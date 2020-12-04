İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Bina kimlik sistemi nedir, ne zaman hayata geçecek?

Bina kimlik sistem nedir, ne zaman hayata geçecek soruları merak ediliyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can Bina Kimlik Sistemi hakkında merak edilenleri açıkladı.

04 Aralık 2020 Cuma 18:26
Bina kimlik sistemi nedir, ne zaman hayata geçecek?
Takip Et:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deprem olaylarının artmasının ardından depremin zararlarını azaltmak adına yeni bir proje geliştirdi. Yeni proje kapsamında Bina Kimlik Sistemi hayata geçirilecek. Sistem sayesinde tüm binaların verileri bir havuza toplanacak ve binalara çip takılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, yeni sistemle ilgili detayları açıkladı. Banu Aslan Can yeni sistemin 2021 yılında uygulamaya koyulacağı açıkladı.

590 bin bina yıkıldı

Banu Aslan Can, konuşmasında binanın içine ve dışına iki levha olarak iki çip takılacağını ve bu sayede deprem, yangın gibi durumlarda söz konusu bölgeye daha kolay ve hızlı ulaşma imkanı sağlanacağını ifade etti. Can, söz konusu çipli sistemin 70 metrelik mesafeden okunabildiğini ve depreme dayanıksız evlerin aksaklıkları tamamlanıncaya kadar kiralanmasının önüne geçileceğini söyledi.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise konuşmasında 2012 yılından itibaren tüm iller bazında 696 bin konut ve işyerini riskli yapı olarak gördüklerini ve bu konutlardan 590 bin tanesinin yıkıldığını söyledi.



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BinaKimlikÇip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Popüler Haberler

Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
Radar cezası iptal ettirilebilir mi? Radar cezaları hangi durumlarda iptal ettirilir?
Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı büyük heyecan yarattı
İstanbul Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına yardım için başvuru şartları ve adresleri
Jet Sosyete bu hafta neden yok? 20 Aralık Cuma Jet Sosyete neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zeynep Bastık Çukur şarkısı ile youtube'da tıklanma rekoru kırıyor!
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Evde bakım maaşı yatan iller 5 Aralık 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Aralık 2020 Cumartesi
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.