BİM'in Eylül ayının ilk aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Türkiye’deki milyonlarca insanın kaliteli ve hesaplı alışveriş için tercih ettiği süpermarket zincirlerinden birisi olan BİM, Eylül ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta yayımladığı ürünlerle vatandaşı oldukça mutlu eden BİM’in 3 Eylül’den itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden avantajlı ürünler olacak. Peki BİM’in 3 Eylül 2021 Cuma günü aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler raflarda yer alacak?

BİM’in 3 Eylül 2021 Cuma Günü Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Olacak?

BİM’in Salı ve Cuma günlerinde satışa çıkardığı aktüel ürünleri vatandaştan talep görmeye devam ediyor. İşte BİM’in 3 Eylül 2021 Cuma günü aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler:

- Chef’s Pro Blender Seti: 189 TL

- Fakir Erkek Bakım Seti: 219 TL

- Tek Kişilik Kapitone Yatak Örtüsü: 65 TL

- Çift Kişilik Kapitone Yatak Örtüsü: 75 TL

- Fakir Filtre Kahve Makinesi: 249 TL

- Fakir Saç Kurutma Makinesi: 99,90 TL

- Benante Kedi Dekorlu Fincan Seti: 49,90 TL

- Benante Pandalı Sevimli Kupa: 49,90 TL

- Fakir Saç Düzleştirici: 79,90 TL

- Banyo Paspas Seti: 29,90 TL

- Lüks Kapitoneli Yastık: 34,90 TL

- Nakışlı Yuvarlak Peçete: 5,90 TL

- Yüz Havlusu (%100 Pamuk): 16,90 TL

- 2’ Li Yastık Alezi: 22,90 TL

- Kapitone Çift Kişilik Yastık Alezi: 39,90 TL

- Dolgulu Kırlent: 16,90 TL

- Kare Sunum Tabağı: 9,90 TL

- Dikdörtgen Tabak: 9,90 TL

- Kepçe Altlığı: 9,90 TL

- Sunum Tablası: 19,90 TL

- 7 Parça Çerezlik Seti: 29,90 TL

- Contigo Termos (35 Saat Sıcak, 60 Saat Soğuk Koruma): 219 TL

- Fakir Atria Elektrikli Süpürge: 699 TL

- Kadın / Erkek Eşpfman Altı: 24,90 TL

- 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 219 TL

- Aksesuar Ve Takı Dolabı: 179 TL

- Polosmart Mıknatıslı Yuvarlak Telefon Tutucu: 19,90 TL

- Araç Ve Masaüstü Telefon Tutucu: 16,90 TL

- Hobi Masası: 19,90 TL

- Lüks Alüminyum Kurutmalık: 149 TL

- Temizlik Seti: 39,90 TL

- Toz Alma Aparatı: 19,90 TL

- Ayakkabı Çekeceği. 4,95 TL

- Saplı Faraşlı Fırça: 13,90 TL

- Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 6,50 TL

- Cam Set Üstü Ocak: 449 TL

- Kumtel 40 Litre Mini Fırın: 379 TL

- Hisar Optima Kanıyarık Tenceresi: 149 TL

- Hisar Optima Kapaklı Tava: 129 TL

- Paşabahçe V – Block 6’ Lı Su Bardağı: 29,90 TL

- Paşabahçe V – Block 6’ Lı Çay Bardağı: 24,90 TL

- Glass İn Love Mantar Tıpalı Borosilikat Sürehi: 39,90 TL

- Fakir İpli Doğrayıcı: 69,90 TL

- Ölçülü Narenciye Sıkacağı: 12,90 TL

- Un Eleği: 9,90 TL

- Glass İn Love Çift Cidarlı Bardak: 24,90 TL

- Silikon Kapak Seti: 24,90 TL

- Glass İn Love Bambu Kapaklı Yağdanlık: 39,90 TL

- Tek Fiyat Silikon Ürünler: 6,90 TL

- Basmalı Otomatik Çırpıcı: 14,90 TL

- Nerf Elite 2,0 Trio Td 3: 59,90 TL

- Nerf Alpha Strike Stinger Sd – 1: 29,90 TL

- Nerf Alpha Strike Fans Qs – 4: 39,90 TL

- Clementoni 1000 Parça Puzzle: 39,90 TL

- Mini Aktivite Serisi: 4,95 TL

- Articolo Yapboz Halısı: 29,90 TL

- Kelile Ve Dimne’ Den Masallar: 3,50 TL

- Lisanslı 4’ Lü Rozet: 7,50 TL

- Lisanslı Şeffaf Sürpriz Yumurta: 9,90 TL

- İnci Askı 5’ Li: 12,90 TL

BİM’in 3 Eylül 2021 Cuma günü aktüel ürünler kataloğuna yer alacak olan bu ürünler sınırlı sayıda olacak. Bu nedenle yarın BİM mağazalarının müşterilerle dolup taşması bekleniyor. BİM’in bir sonraki aktüel ürünler kataloğunu 7 Eylül Salı günü tüm vatandaşlarla paylaşması bekleniyor. Vatandaşların gözü şimdiden bir sonraki aktüel ürünler kataloğuna çevrildi bile.